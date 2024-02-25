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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-الانتقال-إلى-وضعية-الدفاع-1086390053.html
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن الانتقال إلى "وضعية الدفاع"
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن الانتقال إلى "وضعية الدفاع"
سبوتنيك عربي
أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، الانتقال إلى "المناورة والدفاع الموضعي" بسبب الوضع الصعب في منطقة القتال. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T11:54+0000
2024-02-25T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد سيرسكي عبر قناته على "التلغرام"، بأن "الوضع معقد في العديد من المجالات ويتطلب مراقبة مستمرة، قمنا بتحليل الوضع الحالي بالتفصيل وناقشنا الخطوات اللازمة، ولا سيما استخدام حالة المناورة والدفاع الموضعي".وبعد مرور بعض الوقت، غيّر منشوره، وأزال عبارة "المناورة والدفاع الموضعي".أفدييفكا هي ضاحية شمالية من دونيتسك، خلال المعارك التي استمرت منذ بداية العملية الخاصة، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق أخرى في دونباس من هناك.جعل تحرير المدينة من الممكن تحريك الخط الأمامي بعيدا عن دونيتسك وحمايته بشكل كبير من هجمات العدو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب
https://sputnikarabic.ae/20240225/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-77-مسيرة-أوكرانية-خلال-الساعات-الـ24-الفائتة-1086388535.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن الانتقال إلى "وضعية الدفاع"

11:54 GMT 25.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، الانتقال إلى "المناورة والدفاع الموضعي" بسبب الوضع الصعب في منطقة القتال.
وأفاد سيرسكي عبر قناته على "التلغرام"، بأن "الوضع معقد في العديد من المجالات ويتطلب مراقبة مستمرة، قمنا بتحليل الوضع الحالي بالتفصيل وناقشنا الخطوات اللازمة، ولا سيما استخدام حالة المناورة والدفاع الموضعي".
وبعد مرور بعض الوقت، غيّر منشوره، وأزال عبارة "المناورة والدفاع الموضعي".
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الأمر بمغادرة أفدييفكا ليلة 17 فبراير/ شباط، ولكن ثبت أن الوثيقة صدرت بعد يوم واحد من بدء الفرار غير المنسق للوحدات الأوكرانية من المدينة.
أفدييفكا هي ضاحية شمالية من دونيتسك، خلال المعارك التي استمرت منذ بداية العملية الخاصة، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق أخرى في دونباس من هناك.
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
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10:48 GMT
جعل تحرير المدينة من الممكن تحريك الخط الأمامي بعيدا عن دونيتسك وحمايته بشكل كبير من هجمات العدو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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