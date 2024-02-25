https://sputnikarabic.ae/20240225/حزب-الله-يعلن-استهداف-مواقع-إسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1086393588.html

"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "استهداف مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي ومواقع انتشار جنوده جنوب كريات شمونة". 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T14:28+0000

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وقال الحزب، في بيان له، إن "الاستهداف جاء عن طريق الصواريخ وقذائف المدفعية"، مؤكدا أن "ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240224/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1086375084.html

https://sputnikarabic.ae/20240224/لن-نوقف-القتال-غانتس-يهدد-بتوسيع-العمليات-ضد-حزب-الله-في-لبنان-1086357808.html

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