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https://sputnikarabic.ae/20240225/طائرة-إسرائيلية-تستهدف-من-فوق-الأجواء-اللبنانية-شاحنة-سورية-في-ريف-حمص-1086385719.html
طائرة إسرائيلية تستهدف من فوق الأجواء اللبنانية شاحنة سورية في ريف حمص
طائرة إسرائيلية تستهدف من فوق الأجواء اللبنانية شاحنة سورية في ريف حمص
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص بأن قصفا جويا إسرائيليا استهدف، صباح اليوم، سيارة شاحنة بالقرب من مدينة القصير، جنوب غربي حمص، وسط سوريا. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T08:52+0000
2024-02-25T09:42+0000
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وأضاف المراسل أن طائرة إسرائيلية اطلقت صاروخا من فوق الأجواء اللبنانية، واستهدفت الشاحنة بشكل مباشر قرب منطقة جسر العاصي، بريف منطقة القصير، جنوب غربي حمص.وأسفر القصف عن اندلاع النيران في الشاحنة وسط معلومات تتحدث عن سقوط ضحايا.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن 3 أشخاص قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على شاحنتين بريف المحافظة الجنوبي الغربي.يذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الماضي.
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العالم العربي
العالم العربي

طائرة إسرائيلية تستهدف من فوق الأجواء اللبنانية شاحنة سورية في ريف حمص

08:52 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 25.02.2024)
© AFP 2023 / Jack Guezمقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-15" (صورة ارشيفية)
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص بأن قصفا جويا إسرائيليا استهدف، صباح اليوم، سيارة شاحنة بالقرب من مدينة القصير، جنوب غربي حمص، وسط سوريا.
وأضاف المراسل أن طائرة إسرائيلية اطلقت صاروخا من فوق الأجواء اللبنانية، واستهدفت الشاحنة بشكل مباشر قرب منطقة جسر العاصي، بريف منطقة القصير، جنوب غربي حمص.
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وأسفر القصف عن اندلاع النيران في الشاحنة وسط معلومات تتحدث عن سقوط ضحايا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن 3 أشخاص قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على شاحنتين بريف المحافظة الجنوبي الغربي.
يذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الماضي.
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