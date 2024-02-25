https://sputnikarabic.ae/20240225/طائرة-إسرائيلية-تستهدف-من-فوق-الأجواء-اللبنانية-شاحنة-سورية-في-ريف-حمص-1086385719.html
طائرة إسرائيلية تستهدف من فوق الأجواء اللبنانية شاحنة سورية في ريف حمص
طائرة إسرائيلية تستهدف من فوق الأجواء اللبنانية شاحنة سورية في ريف حمص
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص بأن قصفا جويا إسرائيليا استهدف، صباح اليوم، سيارة شاحنة بالقرب من مدينة القصير، جنوب غربي حمص، وسط سوريا. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T08:52+0000
2024-02-25T08:52+0000
2024-02-25T09:42+0000
العالم العربي
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وأضاف المراسل أن طائرة إسرائيلية اطلقت صاروخا من فوق الأجواء اللبنانية، واستهدفت الشاحنة بشكل مباشر قرب منطقة جسر العاصي، بريف منطقة القصير، جنوب غربي حمص.وأسفر القصف عن اندلاع النيران في الشاحنة وسط معلومات تتحدث عن سقوط ضحايا.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن 3 أشخاص قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على شاحنتين بريف المحافظة الجنوبي الغربي.يذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240222/الجيش-الأمريكي-يخترق-الحدود-العراقية-بقوافل-ضخمة-لتعزيز-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1086310885.html
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العالم العربي
طائرة إسرائيلية تستهدف من فوق الأجواء اللبنانية شاحنة سورية في ريف حمص
08:52 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 25.02.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص بأن قصفا جويا إسرائيليا استهدف، صباح اليوم، سيارة شاحنة بالقرب من مدينة القصير، جنوب غربي حمص، وسط سوريا.
وأضاف المراسل أن طائرة إسرائيلية اطلقت صاروخا من فوق الأجواء اللبنانية، واستهدفت الشاحنة بشكل مباشر قرب منطقة جسر العاصي، بريف منطقة القصير، جنوب غربي حمص.
وأسفر القصف عن اندلاع النيران في الشاحنة وسط معلومات تتحدث عن سقوط ضحايا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن 3 أشخاص قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على شاحنتين بريف المحافظة الجنوبي الغربي.
يذكر أن الحدود اللبنانية
الإسرائيلية تشهد قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الماضي.