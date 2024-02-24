https://sputnikarabic.ae/20240224/لن-نوقف-القتال-غانتس-يهدد-بتوسيع-العمليات-ضد-حزب-الله-في-لبنان-1086357808.html

"لن نوقف القتال"... غانتس يهدد بتوسيع العمليات ضد "حزب الله" في لبنان

"لن نوقف القتال"... غانتس يهدد بتوسيع العمليات ضد "حزب الله" في لبنان

سبوتنيك عربي

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي وزير الدفاع، بيني غانتس، إن "القتال ضدّ حزب الله في لبنان، لن يتوقف حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم". 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T07:40+0000

2024-02-24T07:40+0000

2024-02-24T07:40+0000

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وأوضح غانتس، في تصريحات له، أن "إسرائيل تتحرك سياسياً وعسكرياً على صعيد جبهة لبنان"، مضيفا أنه "تمّ بالفعل إبعاد حزب الله عن الخط الحدودي".وأكد أن بلاده "تستعد أيضاً ليوم صدور الأمر الذي سيتعيّن عليها توسيع العمليات ضد الحزب في لبنان".وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد زار الخميس الماضي، مقر قيادة وحدة جبال الألب واللواء 188 التابعين للجيش الإسرائيلي، اللذين يتمركزان في جبل حيرمون.وذكر مكتب نتنياهو في بيان، وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو لمحة عامة عن الأنشطة العملياتية التي تم تنفيذها على الحدود الشمالية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.وتحدث نتنياهو إلى جنود وقادة الوحدات حول عملهم وأهمية إزالة التهديد الذي تشكله أنشطة "حزب الله"، ما أدى لنزوح عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين عن منازلهم.وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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