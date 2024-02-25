https://sputnikarabic.ae/20240225/صحيفة-أمريكية-تؤكد-أن-مسألة-الصراع-في-أوكرانيا-في-قبضة-بوتين-1086384263.html
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن مسألة مدة الصراع في أوكرانيا تبقى في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T07:57+0000
2024-02-25T07:57+0000
2024-02-25T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ووفقا لصحيفة "ويسو" الأمريكية، فإنه "ليس هناك شك في أن القرار بشأن المدة التي ستستمر العمليات الخاصة تبقى بيد الرئيس الروسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240225/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تختبئ-داخل-ملجأ-في-أوديسا-1086383155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن مسألة مدة الصراع في أوكرانيا تبقى في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لصحيفة "ويسو" الأمريكية، فإنه "ليس هناك شك في أن القرار بشأن المدة التي ستستمر العمليات الخاصة تبقى بيد الرئيس الروسي".
ويشير المقال إلى أن الزعيم الروسي أظهر في الآونة الأخيرة ثقته في الاستقرار العسكري والاقتصادي للبلاد، بينما تواجه أوكرانيا صعوبات متزايدة في ساحة المعركة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.