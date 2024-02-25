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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/صحيفة-أمريكية-تؤكد-أن-مسألة-الصراع-في-أوكرانيا-في-قبضة-بوتين-1086384263.html
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن مسألة مدة الصراع في أوكرانيا تبقى في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T07:57+0000
2024-02-25T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ووفقا لصحيفة "ويسو" الأمريكية، فإنه "ليس هناك شك في أن القرار بشأن المدة التي ستستمر العمليات الخاصة تبقى بيد الرئيس الروسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240225/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تختبئ-داخل-ملجأ-في-أوديسا-1086383155.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين

07:57 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن مسألة مدة الصراع في أوكرانيا تبقى في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لصحيفة "ويسو" الأمريكية، فإنه "ليس هناك شك في أن القرار بشأن المدة التي ستستمر العمليات الخاصة تبقى بيد الرئيس الروسي".

ويشير المقال إلى أن الزعيم الروسي أظهر في الآونة الأخيرة ثقته في الاستقرار العسكري والاقتصادي للبلاد، بينما تواجه أوكرانيا صعوبات متزايدة في ساحة المعركة.

وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها الأوكراني، بعد محادثاتهما في كييف، 11 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزيرة الخارجية الألمانية تختبئ داخل ملجأ في أوديسا
07:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية
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