https://sputnikarabic.ae/20240225/لوكاشينكو-يعلن-عزمه-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-عام-2025-1086387644.html

لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025

لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسيى في عام 2025. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T10:10+0000

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وقال لوكاشينكو للصحفيين في مركز الاقتراع بعد التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية: "سأذهب، سأذهب، سأذهب".ووفقاً للوكاشينكو فإنه "لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي اختاره"، مضيفا: "كلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع، أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات، ولا تقلقوا، سنفعل ما هو ضروري لبيلاروسيا".وأكد أن "التنحي عن رئاسة بيلاروس واعتزال السياسة في الوقت الراهن سيكون بمثابة "خيانة".وشدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على إخلاصه لروسيا واستعداده للمقاومة المشتركة لأي تهديدات خارجية. وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه برئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.

https://sputnikarabic.ae/20240225/صحيفة-أمريكية-تؤكد-أن-مسألة-الصراع-في-أوكرانيا-في-قبضة-بوتين-1086384263.html

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