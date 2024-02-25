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https://sputnikarabic.ae/20240225/لوكاشينكو-يعلن-عزمه-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-عام-2025-1086387644.html
لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025
لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسيى في عام 2025. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T10:10+0000
2024-02-25T10:10+0000
روسيا
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وقال لوكاشينكو للصحفيين في مركز الاقتراع بعد التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية: "سأذهب، سأذهب، سأذهب".ووفقاً للوكاشينكو فإنه "لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي اختاره"، مضيفا: "كلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع، أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات، ولا تقلقوا، سنفعل ما هو ضروري لبيلاروسيا".وأكد أن "التنحي عن رئاسة بيلاروس واعتزال السياسة في الوقت الراهن سيكون بمثابة "خيانة".وشدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على إخلاصه لروسيا واستعداده للمقاومة المشتركة لأي تهديدات خارجية. وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه برئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025

10:10 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسيى في عام 2025.
وقال لوكاشينكو للصحفيين في مركز الاقتراع بعد التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية: "سأذهب، سأذهب، سأذهب".
ووفقاً للوكاشينكو فإنه "لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي اختاره"، مضيفا: "كلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع، أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات، ولا تقلقوا، سنفعل ما هو ضروري لبيلاروسيا".

وتابع لوكاشينكو: "بقي عام كامل قبل الانتخابات الرئاسية، ويمكن أن يتغير الكثير، وبطبيعة الحال، سنتفاعل جميعنا، مع التغييرات التي ستحدث في مجتمعنا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
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وأكد أن "التنحي عن رئاسة بيلاروس واعتزال السياسة في الوقت الراهن سيكون بمثابة "خيانة".
وشدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على إخلاصه لروسيا واستعداده للمقاومة المشتركة لأي تهديدات خارجية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في النمو.

وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه برئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.
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