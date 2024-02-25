https://sputnikarabic.ae/20240225/لوكاشينكو-يعلن-عزمه-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-عام-2025-1086387644.html
لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025
لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسيى في عام 2025. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T10:10+0000
2024-02-25T10:10+0000
2024-02-25T10:10+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وقال لوكاشينكو للصحفيين في مركز الاقتراع بعد التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية: "سأذهب، سأذهب، سأذهب".ووفقاً للوكاشينكو فإنه "لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي اختاره"، مضيفا: "كلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع، أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات، ولا تقلقوا، سنفعل ما هو ضروري لبيلاروسيا".وأكد أن "التنحي عن رئاسة بيلاروس واعتزال السياسة في الوقت الراهن سيكون بمثابة "خيانة".وشدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على إخلاصه لروسيا واستعداده للمقاومة المشتركة لأي تهديدات خارجية. وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه برئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.
https://sputnikarabic.ae/20240225/صحيفة-أمريكية-تؤكد-أن-مسألة-الصراع-في-أوكرانيا-في-قبضة-بوتين-1086384263.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
لوكاشينكو يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2025
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسيى في عام 2025.
وقال لوكاشينكو للصحفيين في مركز الاقتراع بعد التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية: "سأذهب، سأذهب، سأذهب".
ووفقاً للوكاشينكو فإنه "لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي اختاره"، مضيفا: "كلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع، أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات، ولا تقلقوا، سنفعل ما هو ضروري لبيلاروسيا".
وتابع لوكاشينكو: "بقي عام كامل قبل الانتخابات الرئاسية، ويمكن أن يتغير الكثير، وبطبيعة الحال، سنتفاعل جميعنا، مع التغييرات التي ستحدث في مجتمعنا".
وأكد أن "التنحي عن رئاسة بيلاروس واعتزال السياسة في الوقت الراهن سيكون بمثابة "خيانة".
وشدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على إخلاصه لروسيا واستعداده للمقاومة المشتركة لأي تهديدات خارجية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في النمو.
وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه برئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو
، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.