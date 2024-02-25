https://sputnikarabic.ae/20240225/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنكثف-إطلاق-النار-ضد-حزب-الله-في-حال-توصلنا-لهدنة-في-غزة-1086399283.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنكثف إطلاق النار ضد "حزب الله" في حال توصلنا لهدنة في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنكثف إطلاق النار ضد "حزب الله" في حال توصلنا لهدنة في غزة

سبوتنيك عربي

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، في تصريح له من مقر قيادة المنطقة الشمالية، بتكثيف إطلاق النار ضد "حزب الله" اللبناني، في حال تم التوصل... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T18:01+0000

2024-02-25T18:01+0000

2024-02-25T18:01+0000

يواف غالانت

اسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن غالانت، قوله: "في حال التوصل إلى هدنة في غزة، سنكثف إطلاق النار في الشمال وسنستمر حتى انسحاب "حزب الله".وأشار غالانت إلى أنه "سيتم تصعيد هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان ومواصلتها حتى الانسحاب الكامل لـ"حزب الله" وعودة سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية قد توافق على تمديد إخلاء مستوطنات المناطق الشمالية، حتى تموز/ يوليو المقبل.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أنه "من المتوقع موافقة حكومة بنيامين نتنياهو، على تمديد خطة الإخلاء في مستوطنات الشمال الإسرائيلي أمام "حزب الله" اللبناني، حتى يوليو المقبل".وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.

https://sputnikarabic.ae/20240225/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-ثكنات-إسرائيلية-جديدة-ويعلن-مقتل-اثنين-من-عناصره-1086396728.html

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يواف غالانت, اسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي