https://sputnikarabic.ae/20240226/ترودو-روسيا-يجب-أن-تربح-هذه-الحرب-خطأ-لفظي-يفشي-حقيقة-فيديو--1086426166.html
ترودو: "روسيا يجب أن تربح هذه الحرب"... خطأ لفظي يفشي حقيقة... فيديو
ترودو: "روسيا يجب أن تربح هذه الحرب"... خطأ لفظي يفشي حقيقة... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في خطأ لفظي، لكنه قد يفشي حقيقة يعلم بها، حين أكد خلال تصريح له أن "روسيا يجب أن تربح هذه الحرب"، في إشارة إلى الصراع في... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T15:05+0000
2024-02-26T15:05+0000
2024-02-26T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وخلال المؤتمر الصحفي، قال ترودو: " نحن ندفع بكل القوى والوسائل الممكنة، لأننا على علم بأن روسيا يجب أن تفوز في هذه الحرب... عفوا... أوكرانيا يجب أن تربح ضد روسيا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240226/الكرملين-يعلق-على-قرار-الدنمارك-حول-التيار-الشمالي-ويترقب-قرارات-ألمانيا-1086420073.html
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أخبار كندا, العالم, روسيا
أخبار كندا, العالم, روسيا
ترودو: "روسيا يجب أن تربح هذه الحرب"... خطأ لفظي يفشي حقيقة... فيديو
وقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في خطأ لفظي، لكنه قد يفشي حقيقة يعلم بها، حين أكد خلال تصريح له أن "روسيا يجب أن تربح هذه الحرب"، في إشارة إلى الصراع في أوكرانيا.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال ترودو: " نحن ندفع بكل القوى والوسائل الممكنة، لأننا على علم بأن روسيا يجب أن تفوز في هذه الحرب... عفوا... أوكرانيا يجب أن تربح ضد روسيا".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.