عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240226/زيلينسكي-يستجدي-الجمهوريين-وبايدن-لمنحه-المساعدات-1086431682.html
زيلينسكي يستجدي الجمهوريين وبايدن لمنحه المساعدات
زيلينسكي يستجدي الجمهوريين وبايدن لمنحه المساعدات
سبوتنيك عربي
كرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية إعلانه الحاجة إلى المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، والتي يتم حظرها من قبل... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T18:35+0000
2024-02-26T18:35+0000
زيلينسكي
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085965411_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7df9c7cfc3fdcf98cad76d2a26f7e176.jpg
وأعرب زيلينسكي عن أمله بأنه بالرغم من الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص الأموال.وأوضح زيلينسكي: "لقد قلت للرئيس بايدن: من فضلك، أطلب منك مساعدتي ومساعدة الشعب الأوكراني، يرجى عقد اجتماع واحد للديمقراطيين والجمهوريين معا، وأرجو أن نتمكن من عقد الصفقة".قال مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان، في وقت سابق، إن غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكيين مستعدون للموافقة على مشروع قانون بشأن تمويل أوكرانيا، إذا اقترحه رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وقبل ذلك، قال سوليفان خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون من المال لأوكرانيا. وأضاف أن الكونغرس هو المسؤول عن تخلي القوات الأوكرانية عن أفدييفكا، مما يؤخر قرار تخصيص المساعدات لكييف.وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، صباح اليوم الاثنين، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.وأضاف فيكو للصحفيين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس، أنه "بالنسبة لي، اجتماع اليوم هو تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، لكنني أريد أن أكون مستعدا بشكل إيجابي وبناء، على الرغم من أن المواضيع التي تحدثنا عنها تقشعر لها الأبدان".وتابع فيكو: "إنه يجعل بشرتي تقشعر، لأن مجموعة من دول الناتو والاتحاد الأوروبي تدرس إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240226/إعلام-يكشف-مقدار-مساعدات-الأسلحة-الأوروبية-اللازمة-لأوكرانيا-في-حال-غياب-الدعم-الأمريكي-1086428085.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085965411_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e301560b1110c2520aae73587ec6792.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, العالم
زيلينسكي, العالم

زيلينسكي يستجدي الجمهوريين وبايدن لمنحه المساعدات

18:35 GMT 26.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
كرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية إعلانه الحاجة إلى المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، والتي يتم حظرها من قبل الحزب الجمهوري، مخبرا كيف طلب من الرئيس جو بايدن، التأثير على معارضي الدعم من أجل عقد صفقة.
وأعرب زيلينسكي عن أمله بأنه بالرغم من الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص الأموال.
وأوضح زيلينسكي: "لقد قلت للرئيس بايدن: من فضلك، أطلب منك مساعدتي ومساعدة الشعب الأوكراني، يرجى عقد اجتماع واحد للديمقراطيين والجمهوريين معا، وأرجو أن نتمكن من عقد الصفقة".
وأكد زيلينسكي أنه إذا لم تتلق أوكرانيا تمويلا من الولايات المتحدة، فسيتعين عليها التركيز فقط على الدفاع.
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يكشف مقدار مساعدات الأسلحة الأوروبية اللازمة لأوكرانيا في حال غياب الدعم الأمريكي
16:03 GMT
قال مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان، في وقت سابق، إن غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكيين مستعدون للموافقة على مشروع قانون بشأن تمويل أوكرانيا، إذا اقترحه رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وقبل ذلك، قال سوليفان خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون من المال لأوكرانيا. وأضاف أن الكونغرس هو المسؤول عن تخلي القوات الأوكرانية عن أفدييفكا، مما يؤخر قرار تخصيص المساعدات لكييف.
وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، صباح اليوم الاثنين، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.
وأضاف فيكو للصحفيين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس، أنه "بالنسبة لي، اجتماع اليوم هو تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، لكنني أريد أن أكون مستعدا بشكل إيجابي وبناء، على الرغم من أن المواضيع التي تحدثنا عنها تقشعر لها الأبدان".
وتابع فيكو: "إنه يجعل بشرتي تقشعر، لأن مجموعة من دول الناتو والاتحاد الأوروبي تدرس إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
صحيفة أمريكية تؤكد أن مسألة الصراع في أوكرانيا في قبضة بوتين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوع17:36 GMTВоеннослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала