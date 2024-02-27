https://sputnikarabic.ae/20240227/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-تجنب-الخطابات-التحريضية-بشأن-أوكرانيا-1086463920.html
الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب الخطابات التحريضية بشأن أوكرانيا
الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب الخطابات التحريضية بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ردا على طلب للتعليق على كلمات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T18:58+0000
2024-02-27T18:58+0000
2024-02-27T18:58+0000
منظمة الأمم المتحدة
إيمانويل ماكرون
العالم
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وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر خطاب ماكرون متصاعدا، قال دوجاريك إنه "منذ بداية هذا الصراع، رأينا الكثير من الخطاب الذي كان من الممكن أن يصب الزيت على النار ويقود لصراع مميت بالفعل".في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع للضربات العميقة"، وإمدادات الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى إلى أوكرانيا. وأضاف ماكرون أن "فرنسا ستفعل كل شيء حتى لا تكسب روسيا هذه الحرب". ووفقا له، ناقش قادة الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد.واستبعد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، خيار إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا، وقال إنه بحسب معلوماته، لا أحد يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال بيستوريوس ردا على سؤال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كلوديا تانر: "إن نشر قوات على الأرض ليس خيارا بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا يمكن أن يكون خيارا ولن يكون خيارا".وأضاف: "أعتقد أن هذا سيسهم في التصعيد، وعلى حد علمي لم يؤيده أحد".الخارجية الفرنسية: وجود أفراد عسكريين على أراضي أوكرانيا لا يعني أنهم يشاركون في الصراع
https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-يؤدي-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-بين-روسيا-والناتو-1086452285.html
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منظمة الأمم المتحدة, إيمانويل ماكرون, العالم
منظمة الأمم المتحدة, إيمانويل ماكرون, العالم
الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب الخطابات التحريضية بشأن أوكرانيا
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ردا على طلب للتعليق على كلمات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأمم المتحدة تحث على تجنب الخطاب التحريضي حول الصراع في أوكرانيا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر خطاب ماكرون متصاعدا، قال دوجاريك إنه "منذ بداية هذا الصراع، رأينا الكثير من الخطاب الذي كان من الممكن أن يصب الزيت على النار ويقود لصراع مميت بالفعل".
وأضاف دوجاريك: "لقد كانت دعوتنا متسقة منذ البداية، لتجنب مثل هذا الخطاب، ونحن نتحدث عن هذا منذ بداية الصراع".
في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع للضربات العميقة"، وإمدادات الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى إلى أوكرانيا.
وأضاف ماكرون أن "فرنسا ستفعل كل شيء حتى لا تكسب روسيا هذه الحرب". ووفقا له، ناقش قادة الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد.
واستبعد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، خيار إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا
، وقال إنه بحسب معلوماته، لا أحد يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال بيستوريوس ردا على سؤال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كلوديا تانر: "إن نشر قوات على الأرض ليس خيارا بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا يمكن أن يكون خيارا ولن يكون خيارا".
وأضاف: "أعتقد أن هذا سيسهم في التصعيد، وعلى حد علمي لم يؤيده أحد".