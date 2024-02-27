https://sputnikarabic.ae/20240227/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-3-سفن-مسيرة-وصاروخي-كروز-وطائرة-بدون-طيار-لـأنصار-الله-اليمنية-1086439335.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 سفن مسيرة وصاروخي كروز وطائرة بدون طيار لـ"أنصار الله" اليمنية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 سفن مسيرة وصاروخي كروز وطائرة بدون طيار لـ"أنصار الله" اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T03:04+0000

2024-02-27T03:04+0000

2024-02-27T03:04+0000

الجيش الأمريكي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 26 شباط/فبراير بين الساعة 4:45 مساءً والساعة 11:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة هجومية، وذلك دفاعًا عن النفس".وأضاف البيان أن السفن والصواريخ والطائرة "كانت جاهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر، وكانت الطائرة بدون طيار قد انطلقت في الأجواء. وحددت قوات القيادة المركزية الأميركية السفن المسيرة والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بالإضافة إلى الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".وخلص البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".ويوم السبت الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهداف الجماعة السفينة "روبي مار" بالصواريخ، مؤكدة أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة في وقت لاحق غرقها جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن استهداف قوات جماعته، منذ عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 48 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، خلال تنفيذ الجماعة قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن