https://sputnikarabic.ae/20240227/الخارجية-الروسية-أمريكا-وبريطانيا-تستخدمان-مجموعة-السبع-كأغبياء-مفيدين-1086452475.html

الخارجية الروسية: أمريكا وبريطانيا تستخدمان مجموعة السبع "كأغبياء مفيدين"

الخارجية الروسية: أمريكا وبريطانيا تستخدمان مجموعة السبع "كأغبياء مفيدين"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن ولندن في مجموعة السبع تستخدمان ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان كـ"أغبياء... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T12:20+0000

2024-02-27T12:20+0000

2024-02-27T12:24+0000

روسيا

العالم

مجموعة السبع الكبار

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وأوضحت زاخاروفا، في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لقد حولت جهود الأنغلو ساكسون، أولا وقبل كل شيء، مجموعة السبع إلى نوع من المقر الرئيسي لصراع الغرب مع روسيا".وأضافت زاخاروفا: "وفي الوقت ذاته، تستخدم واشنطن ولندن بالفعل ممثلين عن برلين وطوكيو وباريس وروما كـ"أغبياء مفيدين" لضمان دعم خطهم المناهض لروسيا".بينما يجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في موسكو، للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية "محبو روسيا"، حسبما صرح به منظمو المؤتمر لوكالة "سبوتنيك".موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل عن المنظمين للوكالة: "حتى في الدول الغربية اليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يخشون تسمية أنفسهم بمحبي روسيا، أولئك الذين يحبون بلادنا وتاريخها وثقافتها بصدق، والذين يتضامنون مع روسيا في نضالها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على احترام القيم التقليدية للدول وشعوبها. بالتحديد، هؤلاء الناس هم الذين سيجتمعون في موسكو، يوم 14 آذار/مارس المقبل، لحضور مؤتمر الحركة الدولية لمحبي روسيا. هذا اجتماع تأسيسي".وفقًا لمنظمي المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية "محبو روسيا"، سيكون من بين ضيوف المؤتمر ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240227/بوتين-حركة-محبو-روسيا-تتصدى-لمحاولات-الغرب-لعزل-بلادنا-1086442300.html

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