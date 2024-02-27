https://sputnikarabic.ae/20240227/ردا-على-خروقاتها-الجيش-السوري-يدمر-مقرات-استراتيجية-لـجبهة-النصرة-في-ريف-إدلب--1086464110.html

ردا على خروقاتها.. الجيش السوري يدمر مقرات استراتيجية لـ"جبهة النصرة" في ريف إدلب

ردا على خروقاتها.. الجيش السوري يدمر مقرات استراتيجية لـ"جبهة النصرة" في ريف إدلب

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن محاور ريف إدلب شهدت قصفا مدفعيا وصاروخيا كثيفا من قبل وحدات الجيش السوري طالت مقرات تابعة لمسلحي "هيئة تحرير... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T19:11+0000

2024-02-27T19:11+0000

2024-02-27T19:11+0000

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وأوضح المراسل: "أن المجموعات المسلحة حاولت الاعتداء على مواقع تابعة للجيش السوري على عدة محاور بريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي، عبر رمايات صاروخية وسلسلة من عمليات القنص".وأشار المراسل إلى أن الجيش السوري رد على تلك الخروقات من خلال استهداف مواقع تابعة للمسلحين على محاور "كنصفرة وسفوهن والبارة والفطيرة" في جبل الزاوية و"بنش" جنوب وجنوب شرق إدلب، حيث تم تدمير أكثر من 15 مقرا لمسلحي "النصرة" و"حراس الدين" و"أنصار التوحيد".وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأدميرال فاديم كوليت، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عدة) نفذوا 9 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، خلال يوم السبت الماضي.وأوضح كوليت: "خلال اليوم الماضي (السبت)، تم تسجيل 9 هجمات على مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، على النحو التالي، 5 هجمات في محافظة إدلب، و3 هجمات في محافظة حلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، في وقت سابق، بمقتل 7 مسلحين أجانب في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي سوريا.وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية قتلوا، خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري في خطوط التماس في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمالي اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري تمكنت من كشف المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.مركز المصالحة الروسي: رصد 7 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا

https://sputnikarabic.ae/20240227/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-نجاح-الوساطة-الليبية-في-السودان-يرتبط-بموقف-القوى-الإقليمية-والدولية-1086462049.html

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