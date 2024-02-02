https://sputnikarabic.ae/20240202/الجيش-السوري-يحيد-7-مسلحين-ألبان-شمال-اللاذقية-1085695596.html

الجيش السوري يحيد 7 مسلحين ألبان شمال اللاذقية

الجيش السوري يحيد 7 مسلحين ألبان شمال اللاذقية

أفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، اليوم الجمعة، بقتل 7 مسلحين أجانب في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي سوريا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T19:59+0000

2024-02-02T19:59+0000

2024-02-02T19:59+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

التنظيمات الإرهابية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0c/1048343710_0:85:1000:648_1920x0_80_0_0_65bd8df0eb206449d68583026c143eb7.jpg

وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية قتلوا، خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري في خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمال اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش تمكنت من كشف المجموعة لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.ونفذت مدفعية الجيش السوري رمايات مكثفة باتجاه مواقع خلفية للمسلحين على محوري سهل الغاب وجسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.وتشكل "جماعة الألبان" المكونة من مسلحين قدموا من دول البلقان (ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وجنوب صربيا)، رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهي تتشارك قاعدتها الجغرافية مع تنظيمات إرهابية قوامها مقاتلون مرتزقة من الصين والشيشان وأوزبكستان أذربيجان ودول البلقان وغيرها، وتسيطر على المنطقة الممتدة من محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي، وحتى ريف إدلب الجنوبي الغربي.وأفاد الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في وقت سابق، بأن مسلحي الجماعات الإرهابية نفذوا سبع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا خلال اليوم الماضي.وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربعة هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

https://sputnikarabic.ae/20240202/رئيسي-قوة-إيران-العسكرية-ليست-تهديدا-لدول-المنطقة-1085693658.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, التنظيمات الإرهابية