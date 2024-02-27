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https://sputnikarabic.ae/20240227/سيناتور-أمريكي-أوكرانيا-ستخسر-دون-مساعدة-أمريكية-1086464988.html
سيناتور أمريكي: أوكرانيا ستخسر دون مساعدة واشنطن
سيناتور أمريكي: أوكرانيا ستخسر دون مساعدة واشنطن
سبوتنيك عربي
قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بعد محادثات بين الزعيم الأمريكي جو بايدن، وقيادة حزب الكونغرس، إن أوكرانيا ستخسر دون مساعدة... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T19:26+0000
2024-02-27T19:35+0000
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وقال شومر للصحفيين: "كان هناك إجماع على أن زيلينسكي وأوكرانيا سيخسران الحرب إذا لم نوفر الأسلحة بسرعة".وأضاف شومر: "لا يمكن أن تنتظر المساعدة الأمريكية لأوكرانيا الموافقة، لأن واشنطن لا تستطيع السماح لكييف بالخسارة"، مشيرا إلى أنه "في أحسن الأحوال، سيكون هناك انقسام في الناتو، والحلفاء سوف يبتعدون عن الولايات المتحدة".بسبب موقف الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يدعم الكونغرس بعد طلب الإدارة للحصول على أموال جديدة لكييف. وانتهت المخصصات المخططة سابقا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأجزاء من حزم المساعدات العسكرية المعلنة سابقا تأتي إلى أوكرانيا تنفيذا للعقود السابقة.أفادت مجلة عسكرية، اليوم الثلاثاء، بأن القدرة القتالية للقوات الأوكرانية تقوضت بشدة بسبب الخسائر الفادحة.وأوضحت المجلة في مقالها: "تشير المصادر الغربية على الأرض في أوكرانيا بشكل متزايد وأكثر جدية إلى أن القدرة القتالية للقوات الأوكرانية حتى لوحدات النخبة على الخطوط الأمامية، آخذت بالاضمحلال بشكل مريع بسبب النقص الحاد والمتفاقم في المعدات".وأشارت مجلة "ميليتري ووتش مغازين" إلى أن مشاكل الأسلحة يصاحبها نقص خطير في القوى البشرية، ووفقا لمصادر أوكرانية، فإن وحدات الخطوط الأمامية تعاني من خسائر فادحة، حيث تصل إلى 80-90% من قوتها القتالية.رئيس وزراء سلوفاكيا: لن أسمح بمشاركة جنودنا في الصراع الأوكراني مهما كلفني ذلك
https://sputnikarabic.ae/20240227/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-تجنب-الخطابات-التحريضية-بشأن-أوكرانيا-1086463920.html
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

سيناتور أمريكي: أوكرانيا ستخسر دون مساعدة واشنطن

19:26 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 19:35 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بعد محادثات بين الزعيم الأمريكي جو بايدن، وقيادة حزب الكونغرس، إن أوكرانيا ستخسر دون مساعدة الولايات المتحدة، وسيبتعد حلفاؤها عن واشنطن.
وقال شومر للصحفيين: "كان هناك إجماع على أن زيلينسكي وأوكرانيا سيخسران الحرب إذا لم نوفر الأسلحة بسرعة".
وأضاف شومر: "لا يمكن أن تنتظر المساعدة الأمريكية لأوكرانيا الموافقة، لأن واشنطن لا تستطيع السماح لكييف بالخسارة"، مشيرا إلى أنه "في أحسن الأحوال، سيكون هناك انقسام في الناتو، والحلفاء سوف يبتعدون عن الولايات المتحدة".
وأكد شومر أن 4 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية متوقفة عن العمل، وليس لديها أسلحة لمواصلة المشاركة في المعارك.
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
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18:58 GMT
بسبب موقف الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يدعم الكونغرس بعد طلب الإدارة للحصول على أموال جديدة لكييف. وانتهت المخصصات المخططة سابقا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأجزاء من حزم المساعدات العسكرية المعلنة سابقا تأتي إلى أوكرانيا تنفيذا للعقود السابقة.
أفادت مجلة عسكرية، اليوم الثلاثاء، بأن القدرة القتالية للقوات الأوكرانية تقوضت بشدة بسبب الخسائر الفادحة.
وأوضحت المجلة في مقالها: "تشير المصادر الغربية على الأرض في أوكرانيا بشكل متزايد وأكثر جدية إلى أن القدرة القتالية للقوات الأوكرانية حتى لوحدات النخبة على الخطوط الأمامية، آخذت بالاضمحلال بشكل مريع بسبب النقص الحاد والمتفاقم في المعدات".
وأشارت مجلة "ميليتري ووتش مغازين" إلى أن مشاكل الأسلحة يصاحبها نقص خطير في القوى البشرية، ووفقا لمصادر أوكرانية، فإن وحدات الخطوط الأمامية تعاني من خسائر فادحة، حيث تصل إلى 80-90% من قوتها القتالية.
رئيس وزراء سلوفاكيا: لن أسمح بمشاركة جنودنا في الصراع الأوكراني مهما كلفني ذلك
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