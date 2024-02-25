https://sputnikarabic.ae/20240225/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-لن-أسمح-بمشاركة-جنودنا-في-الصراع-الأوكراني-مهما-كلفني-ذلك-1086400189.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: لن أسمح بمشاركة جنودنا في الصراع الأوكراني مهما كلفني ذلك
رئيس وزراء سلوفاكيا: لن أسمح بمشاركة جنودنا في الصراع الأوكراني مهما كلفني ذلك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم الأحد، أنه لن يسمح بالمشاركة المباشرة للجنود السلوفاكيين في الصراع في أوكرانيا. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T19:19+0000
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وقال فيكو، في رسالة فيديو نشرت عبر صفحته على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "المعلومات حول الموضوعات التي يجب أن نتحدث عنها غدا (الاثنين في باريس) تصيبني بالقشعريرة، لذلك يجب أن أتحدث صباح الغد مع الهياكل الأمنية والاستخبارية والسياسية"، مؤكدا، بالقول: "شيء واحد مؤكد، حتى لو كلفني منصبي كرئيس الوزراء، سأفعل كل شيء لمنع المشاركة المباشرة للجيش السلوفاكي في الصراع في أوكرانيا".وقال فيكو إنه قبل الذهاب إلى باريس لحضور اجتماع، حيث سيناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الوضع في أوكرانيا، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن في بلاده، كما أعرب عن قلقه من أن الغرب قد يختار طريق المزيد من الدعم لأوكرانيا وتصعيد الصراع.وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "أوكرانيا تخسر المزيد من الأراضي، والأمر يزداد صعوبة بالنسبة لجيش البلاد".واشتكى الرئيس الأوكراني، خلال المؤتمر الصحفي "أوكرانيا 2024"، قائلا: "الضغط في الجبهة قوي للغاية، وبالنسبة لنا أن لا نخسر مترا واحدا، ولكن من الناحية الاستراتيجية الأهم هو عدم خسارة الجنود".وأضاف زيلينسكي أن "نتيجة القمة المقبلة حول "صيغة السلام" الأوكرانية، ستكون وثيقة ستعرض على روسيا، لكن ليس من المؤكد قبولها من قبل روسيا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن الانتقال إلى "وضعية الدفاع"
https://sputnikarabic.ae/20240225/تدمير-مركز-مراقبة-أوكراني-بمدفع-هاون-2-بي-11-على-الضفة-اليمنى-من-نهر-دنيبر-فيديو-1086397544.html
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سلوفاكيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء سلوفاكيا: لن أسمح بمشاركة جنودنا في الصراع الأوكراني مهما كلفني ذلك
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم الأحد، أنه لن يسمح بالمشاركة المباشرة للجنود السلوفاكيين في الصراع في أوكرانيا.
وقال فيكو، في رسالة فيديو نشرت عبر صفحته على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "المعلومات حول الموضوعات التي يجب أن نتحدث عنها غدا (الاثنين في باريس) تصيبني بالقشعريرة، لذلك يجب أن أتحدث صباح الغد مع الهياكل الأمنية والاستخبارية والسياسية"، مؤكدا، بالقول: "شيء واحد مؤكد، حتى لو كلفني منصبي كرئيس الوزراء، سأفعل كل شيء لمنع المشاركة المباشرة للجيش السلوفاكي في الصراع في أوكرانيا".
وقال فيكو إنه قبل الذهاب إلى باريس لحضور اجتماع، حيث سيناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الوضع في أوكرانيا، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن في بلاده، كما أعرب عن قلقه من أن الغرب قد يختار طريق المزيد من الدعم لأوكرانيا وتصعيد الصراع.
وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "أوكرانيا تخسر المزيد من الأراضي، والأمر يزداد صعوبة بالنسبة لجيش البلاد
".
واشتكى الرئيس الأوكراني، خلال المؤتمر الصحفي "أوكرانيا 2024"، قائلا: "الضغط في الجبهة قوي للغاية، وبالنسبة لنا أن لا نخسر مترا واحدا، ولكن من الناحية الاستراتيجية الأهم هو عدم خسارة الجنود".
وأضاف زيلينسكي أن "نتيجة القمة المقبلة حول "صيغة السلام" الأوكرانية، ستكون وثيقة ستعرض على روسيا، لكن ليس من المؤكد قبولها من قبل روسيا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.