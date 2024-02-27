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https://sputnikarabic.ae/20240227/نميرة-نجم-لـسبوتنيك-مرافعة-مصر-في-محكمة-العدل-عكست-ثوابتها-الداعمة-للقضية-الفلسطينية-1086465734.html
نميرة نجم لـ"سبوتنيك": مرافعة مصر في محكمة العدل عكست ثوابتها الداعمة للقضية الفلسطينية
نميرة نجم لـ"سبوتنيك": مرافعة مصر في محكمة العدل عكست ثوابتها الداعمة للقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أشادت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، بالمرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الرأي... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T19:53+0000
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وأضافت في حوار مع "سبوتنيك"، أن مرافعة مصر كانت واضحة وصريحة وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما كشفت عن الثوابت المصرية في دعمها لحق تقرير المصير.وأكدت أن المرافعة جاءت داعمة بشكل كامل للموقف الفلسطيني والتي انتهت بطلب محكمة العدل بالخروج برأي استشاري قوي بالإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال من جانب والخروج برأي يشير بضرورة إنهاء الاحتلال بشكل مباشر وبدون أي شروط مسبقة.وشددت على أن مصر أوضحت في المرافعة الشفوية أن ما يحدث في رفح وموضوع المعبر وإغلاقه يأتي بسبب الجانب الإسرائيلي الذي يحول دون دخول المساعدات للفلسطينيين، فالمرافعة المصرية تعبر عن موقف مصري لم ولن يتغير من دعم الفلسطينيين والقضية العادلة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20240221/ممثلة-مصر-أمام-العدل-الدولية-إسرائيل-تواصل-مجزرتها-في-غزة-وتفرض-الحصار-والتجويع-وتمنع-المساعدات-1086280341.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, محكمة العدل الدولية
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, محكمة العدل الدولية

نميرة نجم لـ"سبوتنيك": مرافعة مصر في محكمة العدل عكست ثوابتها الداعمة للقضية الفلسطينية

19:53 GMT 27.02.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالسفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي
السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أشادت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، بالمرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الرأي الاستشاري.
وأضافت في حوار مع "سبوتنيك"، أن مرافعة مصر كانت واضحة وصريحة وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما كشفت عن الثوابت المصرية في دعمها لحق تقرير المصير.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع وتمنع المساعدات
21 فبراير, 11:13 GMT
وأكدت أن المرافعة جاءت داعمة بشكل كامل للموقف الفلسطيني والتي انتهت بطلب محكمة العدل بالخروج برأي استشاري قوي بالإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال من جانب والخروج برأي يشير بضرورة إنهاء الاحتلال بشكل مباشر وبدون أي شروط مسبقة.
وشددت على أن مصر أوضحت في المرافعة الشفوية أن ما يحدث في رفح وموضوع المعبر وإغلاقه يأتي بسبب الجانب الإسرائيلي الذي يحول دون دخول المساعدات للفلسطينيين، فالمرافعة المصرية تعبر عن موقف مصري لم ولن يتغير من دعم الفلسطينيين والقضية العادلة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
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