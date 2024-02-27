https://sputnikarabic.ae/20240227/واشنطن-اقترحت-على-تل-أبيب-عدم-مهاجمة-عناصر-حماس-غير-المسلحين-وإسرائيل-ترفض-1086467750.html

واشنطن اقترحت على تل أبيب عدم مهاجمة عناصر "حماس" غير المسلحين وإسرائيل ترفض

واشنطن اقترحت على تل أبيب عدم مهاجمة عناصر "حماس" غير المسلحين وإسرائيل ترفض

سبوتنيك عربي

اقترحت الإدارة الأمريكية على إسرائيل عدم مهاجمة عناصر حركة "حماس" الفلسطينية غير المسلحين ولكن إسرائيل رفضت. 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T21:35+0000

2024-02-27T21:35+0000

2024-02-27T21:35+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترحت على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، عدم مهاجمة عناصر حماس غير المسلحين ولكن تل أبيب رفضت هذا الاقتراح.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية ترى أنه لا داعي لاستهداف عناصر حركة حماس الذين يرتدون الزي الرسمي أو المدني وليس العسكري، والذين يرافقون قوافل المساعدات الإنسانية، ولكن حكومة نتنياهو رفضت.وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا على حكومة نتنياهو من أجل السماح للعمال الفلسطينيين بدخول البلاد.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت قناة "القاهرة" عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات.وأوضحت المصادر التي لم تسمها القناة، أن هناك جسرًا جويًا مصريًا لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة ووسطه، مؤكدةً أنه جرى إسقاط 45 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية شمالي القطاع ووسطه، بمشاركة من الإماراتيين والأردنيين.وأضافت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برًا وجوًا، لإغاثة المناطق المنكوبة شمالي قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة، فيما تستعد مصر لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع، يتضمن غرف عمليات مجهزة، كما اتخذت الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمالي محافظة دير البلح داخل غزة.وأدت الحرب المتواصلة منذ ما يزيد على 4 أشهر إلى مقتل 29782 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية" حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 إسرائيليا، وفق الحكومة الإسرائيلية. واحتجزت الحركة نحو 250 شخصا تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.

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