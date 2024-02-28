https://sputnikarabic.ae/20240228/أردوغان-تركيا-لا-تزال-مستعدة-لقبول-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1086492188.html

أردوغان: تركيا لا تزال مستعدة لقبول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أردوغان: تركيا لا تزال مستعدة لقبول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية مرة أخرى في إسطنبول. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T16:35+0000

2024-02-28T16:35+0000

2024-02-28T16:35+0000

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وقال أردوغان في رسالة عبر الفيديو للمشاركين في قمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا في ألبانيا: "أنا برأيي أنه يجب إعطاء الدبلوماسية والحوار فرصة لضمان انتهاء الحرب بسلام عادل ومستدام. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم للغاية استخدام جميع أنواع القنوات الدبلوماسية على أعلى مستوى".ووفقا له، فإن أنقرة تبذل جهودًا فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالأمن الغذائي من خطة زيلينسكي.وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022 قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم أصدر فلاديمير زيلينسكي مرسوما يحظر المفاوضات مع روسيا. ولم ترفض روسيا قط المفاوضات، وقد تحدث بوتين عن ذلك في أكثر من مناسبة. وفي مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للصراع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن روسيا "مستعدة للحوار".وسبق أن أشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا باستمرار إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار. وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20240207/الكرملين-الاستعدادات-للاجتماع-بين-بوتين-وأردوغان-مستمرة-1085851126.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا