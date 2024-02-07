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https://sputnikarabic.ae/20240207/الكرملين-الاستعدادات-للاجتماع-بين-بوتين-وأردوغان-مستمرة-1085851126.html
الكرملين: الاستعدادات للاجتماع بين بوتين وأردوغان مستمرة
الكرملين: الاستعدادات للاجتماع بين بوتين وأردوغان مستمرة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاستعدادات للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T16:40+0000
2024-02-07T16:40+0000
روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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وأوضح بيسكوف حول اللقاء المرتقب: "نواصل الاستعدادات لاجتماع الرئيسين. وسيتم الاتفاق على المواعيد".وأفاد مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تبحث روسيا وتركيا تعزيز التجارة بالعملات الوطنية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى البلاد.وأضاف المصدر أنه "مما لا شك فيه أن آفاق التعاون الثنائي بشأن توسيع مجالات التجارة بعملاتنا (الليرة والروبل) ستتم مناقشتها".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصدد زيارة تركيا، خلال الأيام المقبلة، وسيلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا الغاز والطاقة والأمن وملف سوريا.وأضاف فيدان: "قضية الغاز وتعاوننا في مجال الطاقة سيكونان في المقدمة، وبطبيعة الحال، فإن بناء محطة الطاقة النووية "أكويو" هو مشروع ثنائي كبير"، مشيرا إلى أن "أردوغان وبوتين، سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".روسيا وتركيا تبحثان تعزيز التجارة بالعملات الوطنية خلال زيارة بوتين المرتقبة لأنقرة
https://sputnikarabic.ae/20240207/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-اجتماع-له-مع-الحكومة-الروسية-1085844224.html
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

الكرملين: الاستعدادات للاجتماع بين بوتين وأردوغان مستمرة

16:40 GMT 07.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاستعدادات للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان مستمرة، وسيتم تحديد المواعيد.
وأوضح بيسكوف حول اللقاء المرتقب: "نواصل الاستعدادات لاجتماع الرئيسين. وسيتم الاتفاق على المواعيد".
وأفاد مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تبحث روسيا وتركيا تعزيز التجارة بالعملات الوطنية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى البلاد.
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "هذا الأمر (تعزيز التجارة بالعملات الوطنية) أحد البنود المدرجة في جدول الأعمال الاقتصادي، ويُبقي القادة دائمًا هذا الموضوع في مركز اهتمامهم ويهتمون بالإحصاءات ذات الصلة".
وأضاف المصدر أنه "مما لا شك فيه أن آفاق التعاون الثنائي بشأن توسيع مجالات التجارة بعملاتنا (الليرة والروبل) ستتم مناقشتها".
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13:23 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصدد زيارة تركيا، خلال الأيام المقبلة، وسيلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا الغاز والطاقة والأمن وملف سوريا.
وقال فيدان، خلال لقاء مع قناة "أي خبر" التركية، ردا على سؤال حول زيارة بوتين، إلى البلاد يوم 12 شباط/ فبراير الجاري، بأن "زيارة بوتين، كانت مخططة مسبقا وسيتم خلالها بحث مواضيع الغاز والطاقة وقضايا الأمن وفي مقدمتها سوريا".
وأضاف فيدان: "قضية الغاز وتعاوننا في مجال الطاقة سيكونان في المقدمة، وبطبيعة الحال، فإن بناء محطة الطاقة النووية "أكويو" هو مشروع ثنائي كبير"، مشيرا إلى أن "أردوغان وبوتين، سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".
يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
روسيا وتركيا تبحثان تعزيز التجارة بالعملات الوطنية خلال زيارة بوتين المرتقبة لأنقرة
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