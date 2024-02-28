https://sputnikarabic.ae/20240228/إيران-ترد-على-اتهامات-ألمانيا-لها-بشأن-ملف-حقوق-الإنسان-وتعتبرها-محاولة-عبثية-1086472195.html

إيران ترد على اتهامات ألمانيا لها بشأن ملف حقوق الإنسان وتعتبرها "محاولة عبثية"

إيران ترد على اتهامات ألمانيا لها بشأن ملف حقوق الإنسان وتعتبرها "محاولة عبثية"

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "السلطات الألمانية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان". 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T08:03+0000

2024-02-28T08:03+0000

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ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اتهامات وزيرة الخارجية الألمانية، للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنها محاولة عبثية للتغطية على دعم بلادها للاحتلال الصهيوني وعدم مبالاتها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية في فلسطين، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وقال كنعاني، إنها "لمفارقة مريرة أن بعض الحكومات الغربية التي لها تاريخ من الدعم الشامل لمنتهكي حقوق الإنسان ودور مباشر في تزويد وتجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) ودعمها بوقاحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".وأوضح: "ننصح ألمانيا بعدم إدخال الكلمات الأصيلة والقيمة لحقوق الإنسان في الالاعيب السياسية بتوصيات تبدو إنسانية ومغايرة للواقع بالطبع".وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الثلاثاء، بتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفريق الخبراء الأمميين المكلفين التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إيران.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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