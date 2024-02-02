https://sputnikarabic.ae/20240202/إيران-تعلن-الكشف-عن-عدد-من-جواسيس-الموساد-الإسرائيلي-في-28-بلدا-حول-العالم-1085666569.html
إيران تعلن الكشف عن عدد من "جواسيس الموساد" الإسرائيلي في 28 بلدا حول العالم
إيران تعلن الكشف عن عدد من "جواسيس الموساد" الإسرائيلي في 28 بلدا حول العالم
أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الجمعة، تحديدها وكشفها عن عدد كبير من "جواسيس" جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" في 28 بلدًا حول العالم. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه تم "تحديد عدد كبير من الجواسيس للموساد في 28 دولة و3 قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا".وأفاد بيان الاستخبارات الإيرانية بأنه "تحديد عدد من الجواسيس في طهران وعدد من المحافظات، وجرى التصدّي لهم أو خضوعهم للمراقبة الأمنية، وكذلك تحديد عدد من الجواسيس الإيرانيين المقيمين في الخارج؛ فيما سيُتخذ القرار بشأنهم بما يتناسب مع أوضاع كل منهم، ومستوى علاقات الوزارة مع جهات الاستخبارات في الدول محل إقامتهم".ولفت بيان الوزارة إلى "إرسال بيانات متعلقة بالجواسيس الأجانب العاملين في البلدان، التي لديها علاقات تبادل مؤثر للمعلومات مع إيران، إلى هذه الدول، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية المعنية في الدول أوقفت هؤلاء الجواسيس، بحسب استراتيجياتها المضادة للتجسس، أو أخضعتهم لتحقيقات استخبارية مضاعفة".ويشار إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من الفريق العملياتي لمنظمة، قالت السلطات الإيرانية، إنها تتجسس لصالح إسرائيل، وذلك قبل أيام قليلة، حيث تم القبض عليهم خلال عملية التفجير في أصفهان، التي وقعت العام الماضي.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت، في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أصدرت بيانا قالت فيه إن "فريقًا عملياتيًا تابعًا لجهاز الموساد، دخل البلاد بطريقة غير قانونية من إقليم كردستان العراق، وكان يعتزم تنفيذ عملية تفجير في مصنع لتصنيع المعدات تابع لوزارة الدفاع في أصفهان؛ وقبل العملية تم توقيفهم من قبل قوات الأمن الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20231229/إيران-تعلن-إعدام-4-أشخاص-على-صلة-بـالموساد-1084544853.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار كردستان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار كردستان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار
إيران تعلن الكشف عن عدد من "جواسيس الموساد" الإسرائيلي في 28 بلدا حول العالم
أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الجمعة، تحديدها وكشفها عن عدد كبير من "جواسيس" جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" في 28 بلدًا حول العالم.
طهران - سبوتنيك
. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه تم "تحديد عدد كبير من الجواسيس للموساد في 28 دولة و3 قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا".
29 ديسمبر 2023, 06:19 GMT
وأفاد بيان الاستخبارات الإيرانية
بأنه "تحديد عدد من الجواسيس في طهران وعدد من المحافظات، وجرى التصدّي لهم أو خضوعهم للمراقبة الأمنية، وكذلك تحديد عدد من الجواسيس الإيرانيين المقيمين في الخارج؛ فيما سيُتخذ القرار بشأنهم بما يتناسب مع أوضاع كل منهم، ومستوى علاقات الوزارة مع جهات الاستخبارات في الدول محل إقامتهم".
ولفت بيان الوزارة إلى "إرسال بيانات متعلقة بالجواسيس الأجانب العاملين في البلدان، التي لديها علاقات تبادل مؤثر للمعلومات مع إيران، إلى هذه الدول، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية المعنية في الدول أوقفت هؤلاء الجواسيس، بحسب استراتيجياتها المضادة للتجسس، أو أخضعتهم لتحقيقات استخبارية مضاعفة".
ويشار إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من الفريق العملياتي لمنظمة، قالت السلطات الإيرانية، إنها تتجسس لصالح إسرائيل، وذلك قبل أيام قليلة، حيث تم القبض عليهم خلال عملية التفجير في أصفهان، التي وقعت العام الماضي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت، في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أصدرت بيانا قالت فيه إن "فريقًا عملياتيًا تابعًا لجهاز الموساد، دخل البلاد بطريقة غير قانونية من إقليم كردستان العراق
، وكان يعتزم تنفيذ عملية تفجير في مصنع لتصنيع المعدات تابع لوزارة الدفاع في أصفهان؛ وقبل العملية تم توقيفهم من قبل قوات الأمن الإيرانية".