https://sputnikarabic.ae/20240224/صحيفة-تتحدث-عن-خطة-للناتو-ضد-روسيا-1086361746.html

صحيفة تتحدث عن خطة للناتو ضد روسيا

صحيفة تتحدث عن خطة للناتو ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة صينية بأن هناك احتمالا لصراع مع روسيا حول أوكرانيا، فقد يحاول حلف الناتو مهاجمة كالينينغراد. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T09:52+0000

2024-02-24T09:52+0000

2024-02-24T09:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

العالم

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وقالت الصحيفة: "هناك اعتراف متزايد في الولايات المتحدة وأوروبا بأن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في حربها مع روسيا".وأضافت: "المعضلة هي هذه: إذا لم تتمكن أوكرانيا من كسب الحرب ضد روسيا، فما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة وحلف الناتو بعد ذلك؟ إنهما يواجهان معضلة لا توجد إجابة سريعة أو سهلة عليها".وتابعت: "لكن روسيا لن تشتري هذا الوهم، لأن القادة الغربيين، وخاصة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، قالت علنًا إن مفاوضات مجموعة النورماندي مع روسيا في عامي 2014 و2015 (التي أدت إلى اتفاقيتي مينسك 1 ومينسك 2) كانت خدعة، تهدف إلى كسب الوقت بينما يقوم الناتو بتدريب القوات الأوكرانية، وتسخير أصول استخباراتية ضخمة للعمل ضد روسيا، وتسليم أسلحة ضخمة للجيش الأوكراني، استعدادًا للقتال بمجرد أن يصبحوا جاهزين".ووفقا لصحيفة "آسيا تايمز"، فإنه "بدلاً من ذلك، قد يحاول حلف الناتو مهاجمة القطاع الاستراتيجي الروسي في كالينينغراد. يذكر أنه في عام 1945، اتفق الحلفاء (بما في ذلك الاتحاد السوفيتي) في بوتسدام على أن تخضع كالينينغراد (كونيغسبرغ سابقاً) لإدارة الاتحاد السوفيتي".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يوسع التكتل مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء روسيا".وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20240219/تحت-ستار-المرتزقة-الدفاع-الروسية-عسكريو-الناتو-يشاركون-في-الأعمال-القتالية-بأوكرانيا-1086201677.html

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روسيا, الناتو, العالم