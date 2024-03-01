https://sputnikarabic.ae/20240301/أوربان-يدعو-للبدء-الفوري-في-مفاوضات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1086573772.html
أوربان يدعو للبدء الفوري في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
أوربان يدعو للبدء الفوري في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الوقت في أوكرانيا لصالح روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا البدء على الفور في مفاوضات السلام مع روسيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T15:58+0000
2024-03-01T15:58+0000
2024-03-01T15:58+0000
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وقال أوربان في "المنتدى الدبلوماسي" في أنطاليا: "أود أن أوضح موقف بودابست بشأن الحرب (في أوكرانيا)، ونظرا لعدم وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي هنا (في المنتدى الدبلوماسي)، أود أن أقول إن هناك سيناريوهين، (الأول) عندما يكون الوقت في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فالصراع يستمر".وأضاف أوربان أن المجر تتصرف في الصراع في أوكرانيا بناءً على مصالحها الخاصة فقط.المجر تصف استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا بـ"الفاشلة"وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع.وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".
https://sputnikarabic.ae/20240301/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1086560525.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
أوربان يدعو للبدء الفوري في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الوقت في أوكرانيا لصالح روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا البدء على الفور في مفاوضات السلام مع روسيا.
وقال أوربان في "المنتدى الدبلوماسي" في أنطاليا: "أود أن أوضح موقف بودابست بشأن الحرب (في أوكرانيا)، ونظرا لعدم وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي هنا (في المنتدى الدبلوماسي)، أود أن أقول إن هناك سيناريوهين، (الأول) عندما يكون الوقت في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فالصراع يستمر".
وتابع: "والسيناريو الآخر هو عندما يكون الوقت في أيدي روسيا، وهنا أرى أن الخيار الثاني هو الموجود، لذلك في رأيي، الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يجب أن يبدآ المفاوضات على الفور".
وأضاف أوربان أن المجر تتصرف في الصراع في أوكرانيا بناءً على مصالحها الخاصة فقط.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع.
وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".