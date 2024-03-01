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https://sputnikarabic.ae/20240301/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-انتخابات-مجلس-الشورى-وخبراء-القيادة-بإيران-وبدء-فرز-الأصوات-1086580543.html
إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى وخبراء القيادة بإيران وبدء فرز الأصوات
إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى وخبراء القيادة بإيران وبدء فرز الأصوات
سبوتنيك عربي
أغلقت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها في الساعة الثانية عشرة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، بعد تمديد ست ساعات، في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)،... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T22:45+0000
2024-03-01T22:45+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف في تصريحات صحافية: "انتهى موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، ولكن لا يوجد أي مانع قانوني للتصويت بالنسبة للأشخاص المتواجدين في مراكز الاقتراع".وأضاف: "لم تواجه عملية التصويت اليوم أي مشكلة ولن يتم تمديد عملية التصويت في الانتخابات أكثر من الوقت الذي تم التمديد له وهو للساعة 12:00 بالتوقيت المحلي والذي انتهي قبل قليل".من جانب آخر، قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن أكثر من ٢٥ مليون من أصل حوالي ٦٠ مليون شاركوا في الانتخابات، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة تتجاوز ٤٠ بالمئة.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وخبراء القيادة إن "رأي الشعب يحدد مصير البلاد .. جميع الأطراف والتيارات السياسية، التي جاءت اليوم للانتخابات، جاءت لكي تحدد مستقبل البلاد"، مضيفًا أن "ما يميز الانتخابات في إيران عن بقية الدول، هو أن الناخبين والمنتخبين يعملون على أساس وظيفتهم، والمنتصر هو الشعب الإيراني".كما قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بعدما أدلى بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة .. العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها، من الأصدقاء والأعداء .. أوصي المواطنين بانتخاب عدد الأسماء كما هي محددة في كل مركز انتخابي، لا أكثر ولا أقل".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم إيران، عند الساعة الثامنة صباح الجمعة، للاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الثانية عشرة، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة.ويبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية، 61 مليون و172 ألف و298 شخصا.ويتنافس 15 ألف و200 مرشح في انتخابات مجلس الشورى (290 مقعدا)، و144 مرشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة (88 مقعدا).وتعلن النتائج الأولية للانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات، ويتم الإعلان بالتدريج بدءا من يوم غد السبت؛ فيما إعلان النتائج النهائية سيكون خلال أسبوع، على أقصى تقدير.وإلى الآن جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي؛ وذلك منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979.
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أخبار إيران, العالم, خامنئي
أخبار إيران, العالم, خامنئي

إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى وخبراء القيادة بإيران وبدء فرز الأصوات

22:45 GMT 01.03.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أغلقت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها في الساعة الثانية عشرة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، بعد تمديد ست ساعات، في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، ومجلس خبراء القيادة، فيما أعقب ذلك عملية فرز الأصوات.
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف في تصريحات صحافية: "انتهى موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، ولكن لا يوجد أي مانع قانوني للتصويت بالنسبة للأشخاص المتواجدين في مراكز الاقتراع".
وأضاف: "لم تواجه عملية التصويت اليوم أي مشكلة ولن يتم تمديد عملية التصويت في الانتخابات أكثر من الوقت الذي تم التمديد له وهو للساعة 12:00 بالتوقيت المحلي والذي انتهي قبل قليل".
وذكر نظيف:"بعد الانتهاء من عملية التصويت سيتم فرز الأصوات".
من جانب آخر، قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن أكثر من ٢٥ مليون من أصل حوالي ٦٠ مليون شاركوا في الانتخابات، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة تتجاوز ٤٠ بالمئة.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وخبراء القيادة إن "رأي الشعب يحدد مصير البلاد .. جميع الأطراف والتيارات السياسية، التي جاءت اليوم للانتخابات، جاءت لكي تحدد مستقبل البلاد"، مضيفًا أن "ما يميز الانتخابات في إيران عن بقية الدول، هو أن الناخبين والمنتخبين يعملون على أساس وظيفتهم، والمنتصر هو الشعب الإيراني".
كما قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بعدما أدلى بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة .. العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها، من الأصدقاء والأعداء .. أوصي المواطنين بانتخاب عدد الأسماء كما هي محددة في كل مركز انتخابي، لا أكثر ولا أقل".
وأضاف خامنئي: "العالم ينظر إلينا ليرى ماذا ستفضي إليه الانتخابات في إيران؛ وأرجو أن نسعد الأصدقاء، ونحبط مآرب العدو".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم إيران، عند الساعة الثامنة صباح الجمعة، للاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الثانية عشرة، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة.
ويبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية، 61 مليون و172 ألف و298 شخصا.
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ويتنافس 15 ألف و200 مرشح في انتخابات مجلس الشورى (290 مقعدا)، و144 مرشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة (88 مقعدا).
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات، ويتم الإعلان بالتدريج بدءا من يوم غد السبت؛ فيما إعلان النتائج النهائية سيكون خلال أسبوع، على أقصى تقدير.
وإلى الآن جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي؛ وذلك منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979.
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