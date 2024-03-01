https://sputnikarabic.ae/20240301/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-انتخابات-مجلس-الشورى-وخبراء-القيادة-بإيران-وبدء-فرز-الأصوات-1086580543.html

إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى وخبراء القيادة بإيران وبدء فرز الأصوات

إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى وخبراء القيادة بإيران وبدء فرز الأصوات

سبوتنيك عربي

أغلقت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها في الساعة الثانية عشرة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، بعد تمديد ست ساعات، في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)،... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T22:45+0000

2024-03-01T22:45+0000

2024-03-01T22:45+0000

أخبار إيران

العالم

خامنئي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف في تصريحات صحافية: "انتهى موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، ولكن لا يوجد أي مانع قانوني للتصويت بالنسبة للأشخاص المتواجدين في مراكز الاقتراع".وأضاف: "لم تواجه عملية التصويت اليوم أي مشكلة ولن يتم تمديد عملية التصويت في الانتخابات أكثر من الوقت الذي تم التمديد له وهو للساعة 12:00 بالتوقيت المحلي والذي انتهي قبل قليل".من جانب آخر، قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن أكثر من ٢٥ مليون من أصل حوالي ٦٠ مليون شاركوا في الانتخابات، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة تتجاوز ٤٠ بالمئة.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وخبراء القيادة إن "رأي الشعب يحدد مصير البلاد .. جميع الأطراف والتيارات السياسية، التي جاءت اليوم للانتخابات، جاءت لكي تحدد مستقبل البلاد"، مضيفًا أن "ما يميز الانتخابات في إيران عن بقية الدول، هو أن الناخبين والمنتخبين يعملون على أساس وظيفتهم، والمنتصر هو الشعب الإيراني".كما قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بعدما أدلى بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة .. العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها، من الأصدقاء والأعداء .. أوصي المواطنين بانتخاب عدد الأسماء كما هي محددة في كل مركز انتخابي، لا أكثر ولا أقل".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم إيران، عند الساعة الثامنة صباح الجمعة، للاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الثانية عشرة، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة.ويبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية، 61 مليون و172 ألف و298 شخصا.ويتنافس 15 ألف و200 مرشح في انتخابات مجلس الشورى (290 مقعدا)، و144 مرشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة (88 مقعدا).وتعلن النتائج الأولية للانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات، ويتم الإعلان بالتدريج بدءا من يوم غد السبت؛ فيما إعلان النتائج النهائية سيكون خلال أسبوع، على أقصى تقدير.وإلى الآن جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي؛ وذلك منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979.

https://sputnikarabic.ae/20240229/عبد-اللهيان-الديمقراطية-وحقوق-الإنسان-في-إيران-أقوى-مما-هي-عليه-في-بريطانيا-1086536753.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, خامنئي