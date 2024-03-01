عربي
https://sputnikarabic.ae/20240301/باريس-الفرنسيون-لن-يموتوا-من-أجل-أوكرانيا-ولن-نرسل-قواتنا-إليها-1086544487.html
باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قواتنا إليها
باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قواتنا إليها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، أن فرنسا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية، والفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T08:34+0000
2024-03-01T08:34+0000
روسيا
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/14/1066642905_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4eed6e36e91adbcad901c2a338e77f1.jpg
وقال سيجورنيه لإذاعة "فرانس إنتر": "الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا. ولن نرسل قوات للقيام بعمليات قتالية، لأنه تم وضع إطار، وهو منع روسيا من الفوز دون الدخول في حرب معها. وفي هذا الإطار، لا شيء مستبعد، كما قال رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون)".وقال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.وتعليقا على كلام ماكرون، قال الكرملين إن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" بأنها عنصر جديد مهم.بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا، بمثابة تصعيد، في الوقت ذاته، وفقًا لنائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، فإن فرقة الدول الأوروبية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-فاجأت-حلفاء-كييف-1086489860.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/14/1066642905_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c416940536306363462e2d2d5f8a7904.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا

باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قواتنا إليها

08:34 GMT 01.03.2024
© AFP 2023 / HANDOUTانسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، أن فرنسا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية، والفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا.
وقال سيجورنيه لإذاعة "فرانس إنتر": "الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا. ولن نرسل قوات للقيام بعمليات قتالية، لأنه تم وضع إطار، وهو منع روسيا من الفوز دون الدخول في حرب معها. وفي هذا الإطار، لا شيء مستبعد، كما قال رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون)".

وانعقد في باريس، يوم الاثنين الماضي، مؤتمر بمبادرة من الرئيس الفرنسي لدعم نظام كييف، ودُعي إليه زعماء نحو عشر دول، من بينها ألمانيا وبريطانيا وبولندا والدنمارك وهولندا، وعقب اللقاء، قال ماكرون إن "المشاركين ناقشوا إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق"، وأضاف أيضًا أن "فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب".

وقال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
إعلام: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأت حلفاء كييف
28 فبراير, 14:43 GMT
وتعليقا على كلام ماكرون، قال الكرملين إن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" بأنها عنصر جديد مهم.
بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا، بمثابة تصعيد، في الوقت ذاته، وفقًا لنائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، فإن فرقة الدول الأوروبية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника в Авдеевке в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إدانات دولية بـ"مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة.. صور وفيديو01:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала