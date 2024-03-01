https://sputnikarabic.ae/20240301/باريس-الفرنسيون-لن-يموتوا-من-أجل-أوكرانيا-ولن-نرسل-قواتنا-إليها-1086544487.html

باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قواتنا إليها

باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قواتنا إليها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، أن فرنسا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية، والفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T08:34+0000

2024-03-01T08:34+0000

2024-03-01T08:34+0000

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وقال سيجورنيه لإذاعة "فرانس إنتر": "الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا. ولن نرسل قوات للقيام بعمليات قتالية، لأنه تم وضع إطار، وهو منع روسيا من الفوز دون الدخول في حرب معها. وفي هذا الإطار، لا شيء مستبعد، كما قال رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون)".وقال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.وتعليقا على كلام ماكرون، قال الكرملين إن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" بأنها عنصر جديد مهم.بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا، بمثابة تصعيد، في الوقت ذاته، وفقًا لنائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، فإن فرقة الدول الأوروبية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-فاجأت-حلفاء-كييف-1086489860.html

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