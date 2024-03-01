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القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في اتجاه أفدييفكا وتدمر 23 دبابة أوكرانية
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/سيمونيان-تكشف-عن-تفاصيل-محادثات-الضباط-الألمان-حول-قصف-جسر-القرم--1086550055.html
سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
سبوتنيك عربي
كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T11:19+0000
2024-03-01T11:19+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية غريفي ومفتش القوات الجوية جيرهارتز ، وموظفي مركز العمليات الجوية "فينسكه" و"فروستدت".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم

11:19 GMT 01.03.2024
© AFP 2023 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / Petras Malukas
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كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية غريفي ومفتش القوات الجوية جيرهارتز ، وموظفي مركز العمليات الجوية "فينسكه" و"فروستدت".
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