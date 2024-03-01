https://sputnikarabic.ae/20240301/سيمونيان-تكشف-عن-تفاصيل-محادثات-الضباط-الألمان-حول-قصف-جسر-القرم--1086550055.html
سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
سبوتنيك عربي
كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T11:19+0000
2024-03-01T11:19+0000
2024-03-01T11:19+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898646_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_3728dd7309b945d60bcc56b62db58817.jpg
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية غريفي ومفتش القوات الجوية جيرهارتز ، وموظفي مركز العمليات الجوية "فينسكه" و"فروستدت".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898646_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_55e6048fb9c1dc1c20b6d6e25f4c9546.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
يتبع
كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية غريفي ومفتش القوات الجوية جيرهارتز ، وموظفي مركز العمليات الجوية "فينسكه" و"فروستدت".