https://sputnikarabic.ae/20240301/وزارة-الخارجية-الروسية-تطالب-ألمانيا-بتفسير-محادثات-الضباط-بشأن-الهجوم-على-جسر-القرم-1086574066.html
الخارجية الروسية تطالب ألمانيا بتفسير "محادثات الضباط" بشأن الهجوم على جسر القرم
الخارجية الروسية تطالب ألمانيا بتفسير "محادثات الضباط" بشأن الهجوم على جسر القرم
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فيما يتعلق بالمحادثة بين الضباط الألمان حول الهجمات المحتملة على جسر القرم، بأن الجانب الروسي يطالب... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T16:13+0000
2024-03-01T16:13+0000
2024-03-01T16:14+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نطلب توضيحات من ألمانيا. برلين ملزمة بتقديمها على الفور، ومحاولة تجنب الإجابة على الأسئلة ستعتبر اعترافا بالذنب".وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.واقترح المتحاورون تقسيم العملية برمتها إلى مراحل، وكذلك اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة في التخطيط.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر "عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات توروس في حال استخدام مقاتلة رافال الفرنسية".الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرموعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، على التسجيل الصوتي لضباط ألمان يناقشون الهجوم على جسر القرم.وقالت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
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الخارجية الروسية تطالب ألمانيا بتفسير "محادثات الضباط" بشأن الهجوم على جسر القرم
16:13 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 16:14 GMT 01.03.2024)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فيما يتعلق بالمحادثة بين الضباط الألمان حول الهجمات المحتملة على جسر القرم، بأن الجانب الروسي يطالب ألمانيا بتفسير.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نطلب توضيحات من ألمانيا. برلين ملزمة بتقديمها على الفور، ومحاولة تجنب الإجابة على الأسئلة ستعتبر اعترافا بالذنب".
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني
إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.
واقترح المتحاورون تقسيم العملية برمتها إلى مراحل، وكذلك اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة في التخطيط.
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر "عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات توروس في حال استخدام مقاتلة رافال الفرنسية".
وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، على التسجيل الصوتي لضباط ألمان يناقشون الهجوم على جسر القرم.
وقالت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام"
: "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".