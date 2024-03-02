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https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-جوية-على-مبنيين-تابعين-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1086607280.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على مبنيين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على مبنيين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شن غارات على مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقة لبونة جنوبي لبنان. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T20:08+0000
2024-03-02T20:08+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "طائرات مقاتلة أغارت قبل قليل على مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقة لبونة في جنوب لبنان".أعلنت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم السبت، عن "قصف إسرائيلي لأطراف بلدات علما الشعب والظهيرة ومرجعيون جنوبي البلاد".وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بقصف مدفعي لأطراف علما الشعب والضهيرة، مشيرة إلى أن قصفا مدفعي طال بلدة الوزاني في مرجعيون.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 3 من مقاتليه خلال مواجهات مع إسرائيل، على الحدود اللبنانية.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وفت سابق من اليوم السبت، بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان".وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-ضربة-دقيقة-على-بنى-تحتية-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-رفح-1086606154.html
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العالم العربي, اسرائيل, أخبار حزب الله
العالم العربي, اسرائيل, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على مبنيين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

20:08 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayدمار في المباني نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
دمار في المباني نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شن غارات على مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقة لبونة جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "طائرات مقاتلة أغارت قبل قليل على مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقة لبونة في جنوب لبنان".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه استهدف المبنيين بإصابات دقيقة مؤكدا وجود عناصر لـ"حزب الله" داخلهما.

تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح
19:22 GMT
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم السبت، عن "قصف إسرائيلي لأطراف بلدات علما الشعب والظهيرة ومرجعيون جنوبي البلاد".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بقصف مدفعي لأطراف علما الشعب والضهيرة، مشيرة إلى أن قصفا مدفعي طال بلدة الوزاني في مرجعيون.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 3 من مقاتليه خلال مواجهات مع إسرائيل، على الحدود اللبنانية.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وفت سابق من اليوم السبت، بأن "طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان".
وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".
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