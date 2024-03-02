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https://sputnikarabic.ae/20240302/طائرة-مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-على-طريق-الناقورة-جنوبي-لبنان-1086583852.html
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T06:42+0000
2024-03-02T06:42+0000
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وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".وبدورها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي لبنان.وأوضح "حزب الله"، في بيانه، اليوم السبت، أن عناصره "قصفوا، أمس الجمعة، 7 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ‌‏مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ بمسيّرة هجومية انقضاضية، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم، وقوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة، وقصفوا مواقع البغدادي و‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة".ولفت البيان، بالقول: "أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مسيرة مُحلّقة للجيش الإسرائيلي في وادي العزية، فيما تم قصف مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتحقيق إصابة مباشرة". مشيرًا إلى مقتل عنصر من مقاتلي الحزب جنوبي لبنان.وفي سياق متصل، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الوزاني لجهة الحمامص، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب وجبل بلاط وأطراف رامية، كما استهدف الطيران المسيّر بلدة عيتا الشعب بصاروخ موجه".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، ألغى زيارته إلى مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان، هذا الأسبوع، بسبب مخاوف أمنية.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".توغل بري إسرائيلي في لبنان.. ما قدرة نتنياهو على القيام بهذه الخطوة؟
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لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

06:42 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayدمار في المباني نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
دمار في المباني نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".
وبدورها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وأوضح "حزب الله"، في بيانه، اليوم السبت، أن عناصره "قصفوا، أمس الجمعة، 7 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ‌‏مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ بمسيّرة هجومية انقضاضية، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم، وقوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة، وقصفوا مواقع البغدادي و‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة".
ولفت البيان، بالقول: "أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مسيرة مُحلّقة للجيش الإسرائيلي في وادي العزية، فيما تم قصف مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتحقيق إصابة مباشرة". مشيرًا إلى مقتل عنصر من مقاتلي الحزب جنوبي لبنان.
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أمس, 16:47 GMT
وفي سياق متصل، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الوزاني لجهة الحمامص، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب وجبل بلاط وأطراف رامية، كما استهدف الطيران المسيّر بلدة عيتا الشعب بصاروخ موجه".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، ألغى زيارته إلى مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان، هذا الأسبوع، بسبب مخاوف أمنية.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".
وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".
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