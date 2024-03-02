https://sputnikarabic.ae/20240302/طائرة-مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-على-طريق-الناقورة-جنوبي-لبنان-1086583852.html

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T06:42+0000

2024-03-02T06:42+0000

2024-03-02T06:42+0000

لبنان

أخبار حزب الله

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085048726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5cbe0ada8fbd75af9b7680946f6dd2a.jpg

وذكرت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت، صباح اليوم (السبت)، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".وبدورها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي لبنان.وأوضح "حزب الله"، في بيانه، اليوم السبت، أن عناصره "قصفوا، أمس الجمعة، 7 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ‌‏مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ بمسيّرة هجومية انقضاضية، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم، وقوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة، وقصفوا مواقع البغدادي و‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة".ولفت البيان، بالقول: "أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مسيرة مُحلّقة للجيش الإسرائيلي في وادي العزية، فيما تم قصف مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتحقيق إصابة مباشرة". مشيرًا إلى مقتل عنصر من مقاتلي الحزب جنوبي لبنان.وفي سياق متصل، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الوزاني لجهة الحمامص، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب وجبل بلاط وأطراف رامية، كما استهدف الطيران المسيّر بلدة عيتا الشعب بصاروخ موجه".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، ألغى زيارته إلى مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان، هذا الأسبوع، بسبب مخاوف أمنية.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".توغل بري إسرائيلي في لبنان.. ما قدرة نتنياهو على القيام بهذه الخطوة؟

https://sputnikarabic.ae/20240301/حماس-القيادة-الإسرائيلية-تتعمد-قتل-أسراها-للتخلص-من-هذا-الملف-1086574345.html

لبنان

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى