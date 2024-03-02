https://sputnikarabic.ae/20240302/بشكل-مبدئي-إسرائيل-توافق-على-هدنة-لـ6-أسابيع-في-غزة-مقابل-إفراج-حماس-عن-رهائن-1086606429.html

بشكل مبدئي.. إسرائيل توافق على هدنة لـ6 أسابيع في غزة مقابل إفراج "حماس" عن رهائن

بشكل مبدئي.. إسرائيل توافق على هدنة لـ6 أسابيع في غزة مقابل إفراج "حماس" عن رهائن

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وافقت، بشكل مبدئي، على اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T19:46+0000

2024-03-02T19:46+0000

2024-03-02T19:46+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، عن المسؤول الأمريكي أن الكرة الآن في ملعب حركة "حماس"، أن هناك ما يشبه الاتفاق الإطاري وإسرائيل قبلته نوعا ما، وسيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة.وأوضح أن تلك الموافقة مشروطة بموافقة حماس من جانبها على إطلاق سراح الرهائن من فئات معينة هشة، بمن فيهم المرضى والجرحى وكبار السن والنساء، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا تزال جارية بالعاصمة القطرية الدوحة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت ‏قناة إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وتل أبيب.وأوضح المصدر الإسرائيلي - الذي لم تكشف القناة الإسرائيلية عن اسمه وكنيته – أن الملفين هما معرفة عدد ومن هم على قيد الحياة منهم، بهدف استمرار المفاوضات، وكم عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل مرة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أبلغت إسرائيل، مصر وقطر، بأنها "لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن حتى تقدم حركة حماس قائمة بأسماء المحتجزين لديها، والذين ما زالوا على قيد الحياة".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنه "يجب على حماس تقديم رد فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين عرض الوسطاء إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل رفضت عرضا من المخابرات المصرية بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات في القاهرة، الأسبوع الجاري".وأوضح المسؤول أنه "سيكون من المستحيل المضي قدما في المفاوضات، حتى تلقي ردود من حماس"، لافتا إلى أنه "لا تزال 134 رهينة إسرائيلية محتجزة لدى حماس في غزة".وأشارت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أنه "يوجد نحو 134 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس في غزة، 32 منهم على الأقل ليسوا على قيد الحياة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240302/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-مفاوضات-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وتل-أبيب-1086601585.html

https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-عملياته-العسكرية-في-منطقتين-بقطاع-غزة-لـ4-ساعات-يوميا-1086602428.html

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