عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240302/رسميا-منتخب-مصر-يضم-محمد-صلاح-رغم-طلب-ليفربول-إعفاءه-بداعي-الإصابة-1086607719.html
رسميا.. منتخب مصر يضم محمد صلاح رغم طلب ليفربول إعفاءه بداعي الإصابة
رسميا.. منتخب مصر يضم محمد صلاح رغم طلب ليفربول إعفاءه بداعي الإصابة
سبوتنيك عربي
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، اليوم السبت، ضم النجم الدولي، محمد صلاح، إلى معسكر شهر مارس/ آذار الجاري، رغم طلب ناديه الإنجليزي، ليفربول، إعفاءه... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T20:32+0000
2024-03-02T20:32+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منتخب مصر الوطني
أخبار كرة القدم
رياضة
ليفربول
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062261637_0:360:2048:1512_1920x0_80_0_0_920c2da8915c4a02139b1b02ad4af0f3.jpg
وسيتواجد صلاح في قائمة معسكر شهر مارس إلى جانب 6 لاعبين آخرين، هم أحمد حجازي من نادي اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه من نادي طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي من نادي الوكرة القطري، ومصطفي محمد من نادي نانت الفرنسي، وعمر مرموش من نادي آينتراخت فرانكفورت، ومحمد شريف من نادي الخليج السعودي، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.وأضاف البيان أن منتخب مصر "سيخوض ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا".وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقى خطابا رسميا من نادي ليفربول، من أجل إعفاء محمد صلاح من معسكر المنتخب لشهر مارس الجاري بداعي الإصابة.لكن كان رد الاتحاد على طلب ليفربول أنه من حقه استدعاء أي لاعب محترف، طالما هناك فترة أجندة دولية، وأكد أن مسألة استدعاء محمد صلاح من عدمها في يد الجهاز الفني بقيادة، الكابتن حسام حسن.ولفت الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه ما زال الوقت مبكرا لحسم ضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر لكرة القدم لشهر مارس، مبينا أنه إذا لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت الحالي مع ليفربول قبل انطلاق معسكر الفراعنة، فسوف يتم التمسك بانضمامه، وسيخضع لكشف طبي من جانب الحهاز الطبي للمنتخب، من أجل تحديد مدى جاهزيته للعب.وفي الشهر الماضي، أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق تشيلسي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة.وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات بكاس الأمم الأفريقية، ما أحدث ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن الفراعنة محمد صلاح، سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.
https://sputnikarabic.ae/20240204/الحكومة-المصرية-ترد-على-مقترح-مثير-للجدل-بتحويل-20-من-راتب-محمد-صلاح-لحل-الأزمة-الاقتصادية-1085721764.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062261637_0:168:2048:1704_1920x0_80_0_0_90165b82e3ef9c31c334c969eed039db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منتخب مصر الوطني, أخبار كرة القدم, رياضة, ليفربول
مصر, أخبار مصر الآن, منتخب مصر الوطني, أخبار كرة القدم, رياضة, ليفربول

رسميا.. منتخب مصر يضم محمد صلاح رغم طلب ليفربول إعفاءه بداعي الإصابة

20:32 GMT 02.03.2024
© AFP 2023 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
© AFP 2023 / BEN STANSALL
تابعنا عبر
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، اليوم السبت، ضم النجم الدولي، محمد صلاح، إلى معسكر شهر مارس/ آذار الجاري، رغم طلب ناديه الإنجليزي، ليفربول، إعفاءه بسبب الإصابة.
وسيتواجد صلاح في قائمة معسكر شهر مارس إلى جانب 6 لاعبين آخرين، هم أحمد حجازي من نادي اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه من نادي طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي من نادي الوكرة القطري، ومصطفي محمد من نادي نانت الفرنسي، وعمر مرموش من نادي آينتراخت فرانكفورت، ومحمد شريف من نادي الخليج السعودي، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأضاف البيان أن منتخب مصر "سيخوض ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقى خطابا رسميا من نادي ليفربول، من أجل إعفاء محمد صلاح من معسكر المنتخب لشهر مارس الجاري بداعي الإصابة.
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
مجتمع
الحكومة المصرية ترد على مقترح مثير للجدل بتحويل 20% من راتب محمد صلاح لحل الأزمة الاقتصادية
4 فبراير, 07:46 GMT
لكن كان رد الاتحاد على طلب ليفربول أنه من حقه استدعاء أي لاعب محترف، طالما هناك فترة أجندة دولية، وأكد أن مسألة استدعاء محمد صلاح من عدمها في يد الجهاز الفني بقيادة، الكابتن حسام حسن.
ولفت الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه ما زال الوقت مبكرا لحسم ضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر لكرة القدم لشهر مارس، مبينا أنه إذا لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت الحالي مع ليفربول قبل انطلاق معسكر الفراعنة، فسوف يتم التمسك بانضمامه، وسيخضع لكشف طبي من جانب الحهاز الطبي للمنتخب، من أجل تحديد مدى جاهزيته للعب.
وفي الشهر الماضي، أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق تشيلسي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة.
وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات بكاس الأمم الأفريقية، ما أحدث ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن الفراعنة محمد صلاح، سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ждут гуманитарную помощь на берегу моря в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قلق روسي من الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية برفح.. صور وفيديو13:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إدانات دولية بـ"مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة.. صور وفيديوأمس, 01:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала