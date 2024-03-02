https://sputnikarabic.ae/20240302/رسميا-منتخب-مصر-يضم-محمد-صلاح-رغم-طلب-ليفربول-إعفاءه-بداعي-الإصابة-1086607719.html

رسميا.. منتخب مصر يضم محمد صلاح رغم طلب ليفربول إعفاءه بداعي الإصابة

رسميا.. منتخب مصر يضم محمد صلاح رغم طلب ليفربول إعفاءه بداعي الإصابة

سبوتنيك عربي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، اليوم السبت، ضم النجم الدولي، محمد صلاح، إلى معسكر شهر مارس/ آذار الجاري، رغم طلب ناديه الإنجليزي، ليفربول، إعفاءه... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T20:32+0000

2024-03-02T20:32+0000

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وسيتواجد صلاح في قائمة معسكر شهر مارس إلى جانب 6 لاعبين آخرين، هم أحمد حجازي من نادي اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه من نادي طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي من نادي الوكرة القطري، ومصطفي محمد من نادي نانت الفرنسي، وعمر مرموش من نادي آينتراخت فرانكفورت، ومحمد شريف من نادي الخليج السعودي، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.وأضاف البيان أن منتخب مصر "سيخوض ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا".وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقى خطابا رسميا من نادي ليفربول، من أجل إعفاء محمد صلاح من معسكر المنتخب لشهر مارس الجاري بداعي الإصابة.لكن كان رد الاتحاد على طلب ليفربول أنه من حقه استدعاء أي لاعب محترف، طالما هناك فترة أجندة دولية، وأكد أن مسألة استدعاء محمد صلاح من عدمها في يد الجهاز الفني بقيادة، الكابتن حسام حسن.ولفت الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه ما زال الوقت مبكرا لحسم ضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر لكرة القدم لشهر مارس، مبينا أنه إذا لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت الحالي مع ليفربول قبل انطلاق معسكر الفراعنة، فسوف يتم التمسك بانضمامه، وسيخضع لكشف طبي من جانب الحهاز الطبي للمنتخب، من أجل تحديد مدى جاهزيته للعب.وفي الشهر الماضي، أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق تشيلسي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة.وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات بكاس الأمم الأفريقية، ما أحدث ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن الفراعنة محمد صلاح، سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

https://sputnikarabic.ae/20240204/الحكومة-المصرية-ترد-على-مقترح-مثير-للجدل-بتحويل-20-من-راتب-محمد-صلاح-لحل-الأزمة-الاقتصادية-1085721764.html

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مصر, أخبار مصر الآن, منتخب مصر الوطني, أخبار كرة القدم, رياضة, ليفربول