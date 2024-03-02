https://sputnikarabic.ae/20240302/صور-إسقاط-المساعدات-الأمريكية-جوا-فوق-غزة-1086600988.html

صور إسقاط المساعدات الأمريكية جوا فوق غزة

صور إسقاط المساعدات الأمريكية جوا فوق غزة

سبوتنيك عربي

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية والأردن عمليات إنزال جوي لإسقاط مساعدات لسكان قطاع غزة شملت مواد غذائية، وترصد بعض الصور لحظات سقوط تلك المساعدات. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T17:02+0000

2024-03-02T17:02+0000

2024-03-02T17:02+0000

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ذكرت ذلك القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن طائرة نقل أمريكية طراز "سي - 130" أسقطت نحو 38 ألف وجبة على سكان القطاع.ولفتت إلى أن العملية تمت بالتعاون مع القوات الجوية الأردنية، مشيرة إلى أن هناك خططا لاحقة لتوصيل المساعدات جوا ضمن جهود توصيل المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، التي تشمل زيادة تدفقها عبر ممرات وطرق برية.وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم السبت، أن واشنطن ستنفذ المزيد من عمليات الإسقاط الجوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على سكان قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة.وقال بايدن: "المساعدات التي تصل غزة حاليا ليست كافية ونأمل أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار، خلال الأسابيع المقبلة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية