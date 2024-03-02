https://sputnikarabic.ae/20240302/لافروف-روسيا-لم-تتلق-أي-مقترحات-جادة-بشأن-محادثات-السلام-مع-أوكرانيا-منذ-اجتماع-إسطنبول-عام-2022-1086591035.html

لافروف: روسيا لم تتلق أي مقترحات جادة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا منذ اجتماع إسطنبول عام 2022

لافروف: روسيا لم تتلق أي مقترحات جادة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا منذ اجتماع إسطنبول عام 2022

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات جادة للمفاوضات مع أوكرانيا، منذ اجتماع إسطنبول عام 2022. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T12:06+0000

2024-03-02T12:06+0000

2024-03-02T12:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_6c2c03665f450a5f922765c7c88d556b.jpg

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي": "روسيا لم تتلق أي مقترحات جادة للمفاوضات مع أوكرانيا، منذ اجتماع إسطنبول عام 2022"، موضحا، بالقول: "لم تكن هناك طلبات جدية لنا فيما يتعلق بالمفاوضات، أعني مقترحات جادة تهدف حقا إلى ضمان المصالح المشروعة للأطراف المعنية".وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الجمعة، بأنه "لا يوجد فقط مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بل هناك ضباط محترفون من دول أخرى، من بينهم بريطانيون وفرنسيون".وقال لافروف في "المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا": "قبل الانقلاب (في أوكرانيا)، كان مئات الأمريكيين يجلسون في الوزارات، تمامًا كما يفترض أن لديهم الآن مرتزقة خاصة بهم، ولكن في الواقع هناك ضباط محترفون، هناك بريطانيون وفرنسيون. نحن نعلم هذا جيدا".ويجمع "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثالث، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزيرا أجنبيا و80 ممثلًا لمنظمات دولية.وستركز النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".

https://sputnikarabic.ae/20240301/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1086560525.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم