https://sputnikarabic.ae/20240302/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-بلغ-عدد-مشاهدات-ألعاب-المستقبل-22-مليار-1086600381.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: بلغ عدد مشاهدات "ألعاب المستقبل" 2.2 مليار
نائب رئيس الوزراء الروسي: بلغ عدد مشاهدات "ألعاب المستقبل" 2.2 مليار
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم السبت، للصحفيين بأن عدد المشاهدات للمسابقات الدولية "ألعاب المستقبل" وصل إلى 2.2 مليار، مشيرا إلى أن... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T16:20+0000
2024-03-02T16:20+0000
2024-03-02T16:20+0000
روسيا
العالم
بطولة ألعاب المستقبل 2024
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وأوضح تشيرنيشينكو: "حتى اليوم، أتلقى تقارير تفيد بأن هناك بالفعل ما يقرب من 2.2 مليار مشاهدة، وتشير التقارير إلى أنهم خمنوا الرقم بالتنسيق الصحيح، وأن هذا المشروع قد تم تنفيذه بالفعل".وأكد تشيرنيشينكو أن "هذا يعني أننا لا نتنافس مع بعض الرياضات التقليدية، ولكننا نوسع الجمهور بشكل كبير، في الواقع، نحن نشرك الجمهور في كل من الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية".ألعاب المستقبل هي مسابقات دولية مبتكرة في التخصصات الهجينة في مفهوم الرقمية (المادية+الرقمية)، والتي تجمع بين الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية أو تقنية الواقع الافتراضي (الواقع المعزز)، وتقام المسابقات في كازان وسوتشي من 21 فبراير/ شباط إلى 3 مارس بمشاركة أكثر من ألفي رياضي من 107 دول. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن بطولة "ألعاب المستقبل" متعددة الرياضات تمثل حدثا "ذو طابع إنساني".وأوضح بوتين في اجتماع مع رئيس جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك: "إنها حدث جيد وذو طبيعة إنسانية بكل معنى الكلمة، وإننا سعداء جدا برؤية أصدقائنا هنا".وشكر بوتين دوديك على قبوله الدعوة قائلًا: "شكرا لكم على قبول دعوتنا ومجيئكم كضيف شرف لافتتاح مثل هذه المسابقات الشيقة، وآمل أن تحظى دورة "ألعاب المستقبل" بشعبية كبيرة في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20240302/بوتين-تآخي-الشعوب-يظل-دائما-الدعم-والميزة-والقوة-الأساسية-لروسيا--عاجل-1086598394.html
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روسيا, العالم, بطولة ألعاب المستقبل 2024
روسيا, العالم, بطولة ألعاب المستقبل 2024
نائب رئيس الوزراء الروسي: بلغ عدد مشاهدات "ألعاب المستقبل" 2.2 مليار
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم السبت، للصحفيين بأن عدد المشاهدات للمسابقات الدولية "ألعاب المستقبل" وصل إلى 2.2 مليار، مشيرا إلى أن المسابقات بدأت تبث بالفعل في 63 دولة حول العالم.
وأوضح تشيرنيشينكو: "حتى اليوم، أتلقى تقارير تفيد بأن هناك بالفعل ما يقرب من 2.2 مليار مشاهدة، وتشير التقارير إلى أنهم خمنوا الرقم بالتنسيق الصحيح، وأن هذا المشروع قد تم تنفيذه بالفعل".
وأضاف تشيرنيشينكو أن نموذج المسابقات الرقمية قد بدأ بالفعل في 63 دولة، بينما دعم نائب رئيس الوزراء الروسي هذه البيانات بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من حفل افتتاح الألعاب، إذ قال "نحن نهدي للعالم هذا النموذج".
وأكد تشيرنيشينكو أن "هذا يعني أننا لا نتنافس مع بعض الرياضات التقليدية، ولكننا نوسع الجمهور بشكل كبير، في الواقع، نحن نشرك الجمهور في كل من الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية".
ألعاب المستقبل هي مسابقات دولية مبتكرة في التخصصات الهجينة في مفهوم الرقمية (المادية+الرقمية)، والتي تجمع بين الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية أو تقنية الواقع الافتراضي (الواقع المعزز)، وتقام المسابقات في كازان وسوتشي من 21 فبراير/ شباط إلى 3 مارس بمشاركة أكثر من ألفي رياضي من 107 دول.
وأوضح بوتين في اجتماع مع رئيس جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك: "إنها حدث جيد وذو طبيعة إنسانية بكل معنى الكلمة، وإننا سعداء جدا برؤية أصدقائنا هنا".
وشكر بوتين دوديك على قبوله الدعوة قائلًا: "شكرا لكم على قبول دعوتنا ومجيئكم كضيف شرف لافتتاح مثل هذه المسابقات الشيقة، وآمل أن تحظى دورة "ألعاب المستقبل" بشعبية كبيرة في المستقبل".