https://sputnikarabic.ae/20240303/أبو-الغيط-حرمان-الفلسطينيين-من-المساعدات-الأساسية-المنقذة-للحياة-يعد-حكما-بالإعدام-1086623083.html

أبو الغيط: حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقذة للحياة يعد "حكما بالإعدام"

أبو الغيط: حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقذة للحياة يعد "حكما بالإعدام"

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن المأساة في قطاع غزة. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T15:46+0000

2024-03-03T15:46+0000

2024-03-03T15:46+0000

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وقال أبو الغيط، خلال لقائه سيجريد كاج وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، إن "حرمان الفلسطينيين من المُساعدات الأساسية المنقذة للحياة يُعد حكماً بالإعدام وعقاباً جماعياً".وأشار إلى "الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل لممارسة العدوان على هذا النحو البشع والمجرد من الإنسانية".وقال المتحدث باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، إن "المسؤولة الأُممية استعرضت مع أبو الغيط عدداً من الأفكار المتعلقة بتوجيه المساعدات، والصعوبات المرتبطة بكل خيار بسبب التعنت الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنها اتفقت مع أبو الغيط أن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع تُمثل ضرورة مُلحة من أجل إعادة الإعمار.فيما أكد الأمين العام مجدداً أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدم، والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة.وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.

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