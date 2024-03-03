https://sputnikarabic.ae/20240303/إيران-تعلن-إعدام-عميل-للموساد-الإسرائيلي-بتهمة-التخطيط-لتفجير-معمل-لوزارة-الدفاع-1086624106.html

إيران تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي بتهمة التخطيط لتفجير معمل لوزارة الدفاع

إيران تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي بتهمة التخطيط لتفجير معمل لوزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، "إعدام عميل للموساد الإسرائيلي، بتهمة التخطيط لتفجير معمل لوزارة الدفاع الإيرانية". 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T16:08+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "تم إعدام إرهابي عميل للموساد كان يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع في أصفهان في 28 فبراير/ شباط من العام الماضي، بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد".وفي 28 من شهر يناير/ كانون الثاني 2023، أعلنت السلطات الإيرانية عن هجوم فاشل، بطائرات مسيرة استهدف مجمّع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشأة عسكرية في أصفهان وسط البلاد. وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية".وبحسب البيان: "تم تحديد واعتقال منفذي المحاولة الفاشلة لتخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، مشيرًا إلى أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب.وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) المؤقت في هذا العمل"، مرجعا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة". وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية، من حين لآخر، ويرجع المسؤولون أسبابها إلى أعطال فنية أو هجمات دول معادية، كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، إلى هجمات خلال السنوات الماضية، واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف ورائها.

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