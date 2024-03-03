https://sputnikarabic.ae/20240303/دائرة-الحدود-الأوكرانية-3-دول-أخرى-تعرقل-عبور-الحدود-على-خلفية-ما-جرى-في-بولندا-1086623426.html

دائرة الحدود الأوكرانية: 3 دول أخرى تعرقل عبور الحدود على خلفية ما جرى في بولندا

دائرة الحدود الأوكرانية: 3 دول أخرى تعرقل عبور الحدود على خلفية ما جرى في بولندا

سبوتنيك عربي

أفاد ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمشينكو، اليوم الأحد، بأن طوابير الشاحنات زادت عند نقاط التفتيش على الحدود مع المجر ورومانيا وسلوفاكيا، وذلك... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T15:06+0000

2024-03-03T15:06+0000

2024-03-03T15:06+0000

بولندا

العالم

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وأوضح ديمشينكو على الهواء مباشرة في "تيليثون كل الأوكرانيين": "نرى زيادة في قوائم الانتظار، وعلى الحدود مع سلوفاكيا، من جانبنا عند نقطة تفتيش "أوزغورود"، حتى صباح اليوم، كانت هناك نحو 565 شاحنة في طابور تنتظر السماح بعبور الحدود نحو بلدنا، وهناك حوالي 1.3 ألف شاحنة في المجر، ونحو 300 شاحنة أخرى في رومانيا".وأضاف ديمشينكو: "الناقلون والسائقون يبحثون عن فرصة لعبور الحدود في اتجاهات أخرى، ولا يوجد حظر لحركة المرور هناك، إذ زاد عدد الأشخاص الذين يرغبون في عبور الحدود".في الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدّعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.يظهر في منظر جوي تم التقاطه في 25 فبراير 2024، أكوامًا من الذرة يُعتقد أنها تم تصديرها من أوكرانيا ملقاة على الأرض بجوار عربات القطار في قرية كوتوميرز، منطقة كويافيان-بوميرانيان، بولندا في 25 فبراير 2024.تظهر لافتة كتب عليها "أوقفوا التوريد غير الخاضع للرقابة للسلع من أوكرانيا"على مقطورة جرار، بينما يمر رجل يحمل العلم البولندي، بينما يغلق المزارعون البولنديون الطريق السريع الذي يربط بين وارسو ولوبلين خارج بلدة ريكي، منطقة لوبلين، خلال احتجاج من المزارعين في جميع أنحاء البلاد يعارضون تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ في 20 فبراير 2024.

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