https://sputnikarabic.ae/20240303/سرايا-القدس-تعلن-تفجير-مبنى-تتحصن-فيه-قوة-إسرائيلية-جنوبي-غزة-وإيقاع-عسكرييها-بين-قتيل-وجريح-1086613430.html

"سرايا القدس" تعلن تفجير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية جنوبي غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح

"سرايا القدس" تعلن تفجير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية جنوبي غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح

سبوتنيك عربي

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، تفجير مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية، واستهداف آليتين إسرائيليتين في مدينة خان... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T07:47+0000

2024-03-03T07:47+0000

2024-03-03T07:47+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وقالت سرايا القدس، في بيان، اليوم الأحد، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خانيونس.. أكد مجاهدونا استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "آربي جي" وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت به قوة صهيونية أوقعتهم بين قتيل وجريح".وقالت "سرايا القدس" في بيان عبر "تلغرام": "قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107)".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."القسام" تعلن ضرب مركز قيادة لإسرائيل و"سرايا القدس" تستهدف قوتين عسكريتين... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 30 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف مصاب بين سكان القطاع.الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على مبنيين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

https://sputnikarabic.ae/20240303/الولايات-المتحدة-تسقط-جوا-38-ألف-وجبة-غذائية-فوق-غزة-فيديو-وصور-1086612281.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى