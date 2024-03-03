https://sputnikarabic.ae/20240303/شويغو-من-المدهش-ألا-يفهم-الغرب-إشارات-بوتين-الأخيرة-1086623644.html
شويغو: من المدهش ألا يفهم الغرب إشارات بوتين الأخيرة
شويغو: من المدهش ألا يفهم الغرب إشارات بوتين الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أن الغرب سيثير الدهشة إن لم يفهم معاني إشارات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة، مؤكدا أنها ليست مجرد تلميحات... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T15:21+0000
2024-03-03T15:21+0000
2024-03-03T15:21+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
العالم
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وأوضح شويغو في حديث متلفز: "سيكون من المدهش إذا لم يفهم الغرب إشارات الرئيس بوتين الأخيرة، لأنها ليست مجرد تلميحات، بل رسائل طال انتظارها كثيرا، وأعتقد أنه يجب عليهم الإصغاء إلى الرئيس بوتين وإدراك ما قاله".وأكد الرئيس بوتين مؤخرا في رسالة وجهها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، تمسّك روسيا بمصالحها واستمرارها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها، محذرا الغرب و"الناتو" من أي تدخل عسكري.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، داعيًا الغرب لأن يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، مؤكدًا أن موسكو مستعدة للحوار". وأكد في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربًا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك عاجلا أم آجلا.وأوضح أن "الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في عام 2014 تم تنفيذه بدعم من المعارضة المسلحة وبتوجيهات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".وأضاف بوتين أن هذا الانقلاب هو ما أثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن بداية الحرب كانت من جانب أوكرانيا، وأن هدف روسيا منذ بداية النزاع هو وقف الصراع".وأكد أن "الأوكرانيين لا يزالون يشعرون بأنهم روس، لافتا إلى أن ما يحدث هو جزء من حرب أهلية".
https://sputnikarabic.ae/20240303/رئيس-فصيل-روسيا-الموحدة-في-مجلس-الدوما-العقوبات-جعلت-الاقتصاد-الروسي-الأول-في-أوروبا-1086619763.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, العالم
شويغو: من المدهش ألا يفهم الغرب إشارات بوتين الأخيرة
أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أن الغرب سيثير الدهشة إن لم يفهم معاني إشارات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة، مؤكدا أنها ليست مجرد تلميحات وواضحة للجميع.
وأوضح شويغو في حديث متلفز: "سيكون من المدهش إذا لم يفهم الغرب إشارات الرئيس بوتين الأخيرة، لأنها ليست مجرد تلميحات، بل رسائل طال انتظارها كثيرا، وأعتقد أنه يجب عليهم الإصغاء إلى الرئيس بوتين وإدراك ما قاله".
وأكد الرئيس بوتين مؤخرا في رسالة وجهها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، تمسّك روسيا بمصالحها واستمرارها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها، محذرا الغرب و"الناتو" من أي تدخل عسكري.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية
، داعيًا الغرب لأن يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، مؤكدًا أن موسكو مستعدة للحوار".
وأكد في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربًا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك عاجلا أم آجلا.
وأوضح أن "الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في عام 2014 تم تنفيذه بدعم من المعارضة المسلحة وبتوجيهات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".
وأضاف بوتين أن هذا الانقلاب هو ما أثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن بداية الحرب كانت من جانب أوكرانيا، وأن هدف روسيا منذ بداية النزاع هو وقف الصراع".
وأكد أن "الأوكرانيين لا يزالون يشعرون بأنهم روس، لافتا إلى أن ما يحدث هو جزء من حرب أهلية".