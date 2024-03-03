https://sputnikarabic.ae/20240303/مجزرة-ميدان-النابلسي-هل-تشكل-نقطة-فارقة-في-مسار-الحرب-على-غزة-1086616516.html

مجزرة ميدان النابلسي.. هل تشكل نقطة فارقة في مسار الحرب على غزة؟

مجزرة ميدان النابلسي.. هل تشكل نقطة فارقة في مسار الحرب على غزة؟

سبوتنيك عربي

توقع البعض أن تشكل المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق قافلة المساعدات الإنسانية في ميدان النابلسي نقطة فارقة في الحرب الدائرة في قطاع غزة. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T10:03+0000

2024-03-03T10:03+0000

2024-03-03T10:03+0000

غزة

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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ووسط الإدانات الدولية، والدعوات المطالبة بتحقيق منفرد شفاف في الجريمة، لا تزال أمريكا تمنع أي إجراء قانوني ضد إسرائيل في المحافل الدولية، ما شكل بحسب مراقبين دفعة لاستمرار هذه الجرائم.وقال مراقبون إن الإدانات وإن كانت إيجابية لفضح إسرائيل دوليًا، لكنها غير كافية، وتحتاج إلى تحركات أخرى مثل المقاطعة الدبلوماسية وفرض عقوبات اقتصادية، ووقف الدعم السياسي والعسكري لحكومة نتنياهو.إيجابية لكن غير كافيةاعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، أن "الإدانات الدولية التي شجبت مجزرة إسرائيل بحق قافلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين إيجابية، لكنها غير كافية".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "هذه الإدانات مهمة في طريق كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام كل العالم، والضغط عليها وعلى حكومة نتنياهو لوقف هذه الجرائم، لكنها لا تكفي، باعتبار أن إسرائيل قامت بتكرارها أكثر من مرة".وأوضح أن "إسرائيل لم تكترث بهذه الإدانات الدولية والعربية، وكذلك الدول الداعمة لها في المحافل الدولية، وهو ما يؤدي إلى دفعها لتكرار هذه الجرائم أكثر من مرة".ويرى أن "هذه الإجراءات المطلوبة وغيرها، يجب أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل حماية مبادئها وقيمها وإنسانيتها".دفاع أمريكيفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن "مجزرة ميدان النابلسي، وغيرها من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة، كان من المفترض أن تحدث تأثيرا كبيرا على مجريات الحرب".وأكد أن "جريمة قافلة المساعدات حتى الآن لم تضف أي تأثير يذكر على سير العدوان على قطاع غزة، ولا حتى على مسألة سير المفاوضات القائمة حول إقرار الهدنة".قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، إن إسرائيل "ارتكبت ولا تزال ترتكب العديد من المجازر"، مضيفا: "لا يمكن أن يردعها أي إدانة أو شجب حتى يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا رادعًا تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية".وتابع، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الإدانات الدولية حول الجريمة التي ارتكتبها إسرائيل بشأن قافلة المساعدات التي قتلت خلالها العشرات من المواطنين، لن تردع حكومة نتنياهو".وفيما يتعلق بـ"الخطوات المطلوب اتخاذها على مستوى المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية، أوضح نزال أن المطلوب من الدول اتخاذ 3 خطوات رئيسية من أجل منع تكرار هذه الجرائم مرة أخرى".وأوضح أن "الخطوة الأولى تتم على مستوى الميدان، عن طريق تغيير هذه الدول سلوكها الداعم لإسرائيل وتقوم بوقف تصدير الأسلحة والذخائر التي تستخدمها تل أبيب في قتل بها الشعب الفلسطيني".ومنعت أمريكا مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًا على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" في مدينة غزة، ولم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.ورفضت ممثلة أمريكا الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.وتضمن النص أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.كما دعا النص إلى "تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة"، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.ودعا النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.والخميس الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أمريكا تتحقق من تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على أشخاص ينتظرون مساعدات غذائية في غزة، وإنه يعتقد أن "الحادث الدموي سيعقّد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار".وأضاف بايدن أن وقف إطلاق النار المؤقت ربما لن يحدث بحلول يوم الاثنين، كما توقع في وقت سابق، لكنه متفائل.وعلى النقيض، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن عفير، أمس الخميس، بالجنود الذين نفذوا الهجوم بحق المواطنين، الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240301/بشأن-مجزرة-دوار-النابلسي-شمالي-غزة-جنرال-إسرائيلي-سابق-نحن-نفقد-مكانتنا-أمام-المجتمع-الدولي-1086556754.html

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