https://sputnikarabic.ae/20240303/مجلس-الدوما-يقترح-زيادة-عدد-مقاعد-الطلاب-الأجانب-في-الجامعات-الروسية-1086622676.html

مجلس الدوما يقترح زيادة عدد مقاعد الطلاب الأجانب في الجامعات الروسية

مجلس الدوما يقترح زيادة عدد مقاعد الطلاب الأجانب في الجامعات الروسية

سبوتنيك عربي

أفاد نائب رئيس مجلس الدوما، بوريس تشيرنيشوف، لـ "سبوتنيك" بأنه من الضروري الاستمرار في زيادة عدد مقاعد الميزانية للطلاب الأجانب في جامعات روسيا، وكذلك الانتباه... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T14:39+0000

2024-03-03T14:39+0000

2024-03-03T14:39+0000

روسيا

العالم العربي

دول إفريقية

الدراسة والتعليم في روسيا

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وأوضح تشيرنيشوف على هامش "مهرجان الشباب" العالمي: "هنا من الضروري العمل على قضية التعليم في وزارة التعليم العالي بشكل جيد، إذا أننا قمنا بحالة مماثلة مؤخرا، عندما زدنا عدد أماكن الميزانية للطلاب من دولة نيبال. لذا فإنه علينا أن نستمر".وأشار تشيرنيشوف إلى أن مثل هذا السؤال أثير في اجتماع بين رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيس البرلمان النيبالي.وأضاف تشيرنيشوف: "التعليم الروسي، تنافسي اليوم، ووالعلوم الرئيسية بالنسبة لنا هي الطب والتكنولوجيا والزراعة وقضايا النقل، وهذه هي مزايانا اليوم، والطلب على هذه المجالات مرتفع (على المستوى الدولي)".وأكد تشيرنيشوف: "يجب أن نولي اهتماما خاصا للقارة الأفريقية، هنا يجب علينا توسيع التأثير العلمي لروسيا".ووصل في وقت سابق، وفد من وزارة حالات الطوارئ الروسية إلى مطار اللاذقية، برئاسة كوزنتسوف أوليغ فلاديميروفيتش، مدير إدارة الأنشطة الدولية في وزارة حالات الطوارئ في روسيا، للاتفاق على تفاصيل إحداث مركز لتدريب عناصر الإطفاء ووحدات الإنقاذ في مدينة اللاذقية السورية. ويضم الوفد إلى جانب فلاديميروفيتش، بوشكين ألكسندر يوريفيتش مدير الإدارة القانونية في وزارة حالات الطوارئ، وسيرغيف رومان فياتشيسلافوفيتش، رئيس قسم الأنشطة الدولية، وسميجالين سيرغي نيكولاييفيتش رئيس قسم الإطفاء في وزارة حالات الطوارئ، ونسملي بافيل فيكتوروفيتش رئيس قسم التعليم في وزارة حالات الطوارئ، ودميتري فاديموفيتش مون نائب مدير وكالة إيميركوم، وخاريتونوف دميتري فلاديميروفيتش ممثل خدمة الإطفاء في وزارة الدفاع.

https://sputnikarabic.ae/20240303/رئيس-فصيل-روسيا-الموحدة-في-مجلس-الدوما-العقوبات-جعلت-الاقتصاد-الروسي-الأول-في-أوروبا-1086619763.html

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روسيا, العالم العربي, دول إفريقية, الدراسة والتعليم في روسيا