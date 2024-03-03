https://sputnikarabic.ae/20240303/مستشار-لـالدعم-السريع-الجيش-السوداني-هو-من-يقصف-المدن-في-البلاد-1086613085.html

مستشار لـ"الدعم السريع": الجيش السوداني هو من يقصف المدن في البلاد

مستشار لـ"الدعم السريع": الجيش السوداني هو من يقصف المدن في البلاد

سبوتنيك عربي

صرّح عمّار الصديق، عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن قوات الدعم السريع لا تقصف المدن السكنية في البلاد. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T07:23+0000

2024-03-03T07:23+0000

2024-03-03T07:23+0000

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ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأحد، عن الصديق، أن قوات الدعم السريع لا تملك سلاحا ثقيلا لفعل هذا، موضحا أن قوات الجيش السوداني هي من تقصف المدن، التي اتهمها أيضا بتجنيد أطفال بينما دفَع الاتهام ذاته عن قوات حميدتي.ويشار إلى أن فولكر تورك، مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد ذكر في بيان أن مكتبه تلقى تقارير تفيد بتجنيد "قوات الدعم السريع" لمئات الأطفال في إقليم دارفور، وهو ما فعله الجيش السوداني أيضا شرقي البلاد.وشدد المفوض الأممي على أن هذه الممارسات "تشكّل انتهاكا صارخا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة"، مضيفا أن "هناك أيضا مخاوف حقيقية من أن يؤدّي تسليح المدنيين في السودان إلى تشكيل ميليشيا مدنيّة مسلحة غير خاضعة لرقابة محددة، مما يزيد من فرص انزلاق السودان إلى دوامة حرب أهلية طويلة الأمد".ونفى عمار الصديق اتهامات فولكر، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع قد نفت تلك الاتهامات في أكثر من مناسبة، ملقيا بها على الجيش، منوها: "وجدنا تقارير كثيرة وشواهد كثيرة ومقاطع فيديو تبيّن أن عددا كبيرا من الأطفال وصغار السن منخرطون في معسكرات الاستنفار الشعبية التي دعا لها (قائد الجيش السوداني عبد الفتّاح) البرهان ودعا إليها الجيش وقيادات الحركة الإسلامية".ولفت عمّار الصديق، عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد قوات الدعم السريع، إلى أن تلك القوات لا تمتلك أسلحة ثقيلة، لكنها تمتلك مضادات طيران، مشيرا إلى أن أكثر الأسلحة موجّهة نحو المسيّرات والطيران ونحو تجمعات الجيش، بدعوى أن الدعم السريع يحاصر الجيش في مناطق معروفة ومحدودة.ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد قدم مبادرة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للهدنة في السودان، والتي لاقت ترحيبا من طرفي الصراع هناك.وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نأمل أن تكلل هذه المساعي الحميدة لخطوات إيجابية لصالح السودان والشعب السوداني".وأضاف أن "الدبيبة وجّه دعوة رسمية، منذ أيام، إلى حميدتي والبرهان، من أجل دعم الجهود لإنهاء الصراع بالسودان والسماع لهما مباشرة وتقريب وجهات النظر لإحلال السلام"، مشيرا إلى أن "ليبيا دولة جارة للسودان، وتربطنا علاقات تاريخية وأخوية بدولة السودان وشعبه".وأكد أن "ليبيا دولة ليست لديها أي مصالح في السودان، لكنها تعمل على توحيد الشعب السوداني والوصول إلى إنهاء الصراع بين الأطراف".ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي