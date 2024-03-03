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وزير الدفاع البريطاني في حكومة الظل: القوات المسلحة لا يمكنها مواجهة تحديات القرن الحالي
وزير الدفاع البريطاني في حكومة الظل: القوات المسلحة لا يمكنها مواجهة تحديات القرن الحالي
سبوتنيك عربي
أفاد وزير دفاع الظل في المملكة المتحدة، جون هيلي، اليوم الأحد، في مقابلة صحفية بأن حالة القوات المسلحة البريطانية لن تسمح لها بمواجهة تحديات القرن الحالي بشكل... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T16:12+0000
2024-03-03T16:12+0000
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وأوضح هيلي في المقابلة: "أكبر نقاط ضعفنا، هي النظام وحالة قواتنا المسلحة، وهي غير مستعدة لردع الهجوم، وحتى لو لزم الأمر، لمحاربة الصراعات التي تهددنا هذا القرن".كما أعرب هيلي، في مقابلة مع صحيفة "ديلي إكسبريس"، عن قلقه إزاء العدد الحالي للجنود في الجيش النظامي للبلاد، والذي يصل إلى 73 ألف شخص. مؤكدا أن هذا هو أصغر حجم للجيش منذ أن حاربت بريطانيا نابليون.وتحدث الخبير والمحلل العسكري، دراغو بوسنيك، في وقت سابق، أن الجيش الروسي دمر أحدث أسلحة حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.وفي مقال له على موقع "إنفو بريكس"، أضاف الخبير: "إن الجيش الروسي بارع في فضح الأساطير حول "تفوق أسلحة الناتو"، لقد شهدنا هذه الظاهرة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تدمير المئات من أفضل المركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي الغربية وما إلى ذلك".وكما أشار المراقب، فإن القوات الروسية لا تنجح في القضاء على أنظمة الدفاع الجوي الغربية فحسب، بل أيضا على مختلف المركبات المدرعة.
https://sputnikarabic.ae/20240303/دائرة-الحدود-الأوكرانية-3-دول-أخرى-تعرقل-عبور-الحدود-على-خلفية-ما-جرى-في-بولندا-1086623426.html
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وزير الدفاع البريطاني في حكومة الظل: القوات المسلحة لا يمكنها مواجهة تحديات القرن الحالي

16:12 GMT 03.03.2024
© AFP 2023 / Leon Nealوزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© AFP 2023 / Leon Neal
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أفاد وزير دفاع الظل في المملكة المتحدة، جون هيلي، اليوم الأحد، في مقابلة صحفية بأن حالة القوات المسلحة البريطانية لن تسمح لها بمواجهة تحديات القرن الحالي بشكل فعال.
وأوضح هيلي في المقابلة: "أكبر نقاط ضعفنا، هي النظام وحالة قواتنا المسلحة، وهي غير مستعدة لردع الهجوم، وحتى لو لزم الأمر، لمحاربة الصراعات التي تهددنا هذا القرن".
كما أعرب هيلي، في مقابلة مع صحيفة "ديلي إكسبريس"، عن قلقه إزاء العدد الحالي للجنود في الجيش النظامي للبلاد، والذي يصل إلى 73 ألف شخص. مؤكدا أن هذا هو أصغر حجم للجيش منذ أن حاربت بريطانيا نابليون.
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وتحدث الخبير والمحلل العسكري، دراغو بوسنيك، في وقت سابق، أن الجيش الروسي دمر أحدث أسلحة حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.
وفي مقال له على موقع "إنفو بريكس"، أضاف الخبير: "إن الجيش الروسي بارع في فضح الأساطير حول "تفوق أسلحة الناتو"، لقد شهدنا هذه الظاهرة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تدمير المئات من أفضل المركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي الغربية وما إلى ذلك".
وكما أشار المراقب، فإن القوات الروسية لا تنجح في القضاء على أنظمة الدفاع الجوي الغربية فحسب، بل أيضا على مختلف المركبات المدرعة.
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