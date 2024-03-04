https://sputnikarabic.ae/20240304/أزمة-حقيقية-في-ذي-قار-العراقية-مقتل-ضابط-كبير-وحظر-تجول--1086636440.html

أزمة حقيقية في ذي قار العراقية... مقتل ضابط كبير وحظر تجول

أزمة حقيقية في ذي قار العراقية... مقتل ضابط كبير وحظر تجول

سبوتنيك عربي

فرضت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، حظرا للتجول في قضاء الإصلاح في ذي قار، وقبضت على عدد كبير من المشاركين في نزاع عشائري ضخم وقع في المنطقة. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T09:49+0000

2024-03-04T09:49+0000

2024-03-04T09:49+0000

العالم العربي

ذي قار

العراق

أخبار العراق اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1c/1047933802_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_a18df0e6f13a73ac7ac1a1d86345c4b6.jpg

ونشرت وزارة الداخلية العراقية بيانا جاء فيه، إنه "رغم التأكيدات المستمرة من وزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح، إلا أن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً".وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، شددت الداخلية العراقية على أن ما حصل "من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثرها تعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون".وأكدت الداخلية العراقية فرض حظر التجول، وأن "قيادة شرطة المحافظة فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع، بعد أن وصلت تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة".أرسلت الداخلية العراقية فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث مقتل العميد عزيز شلال جهل، مشيرةً إلى أن العمليات ما زالت مستمرة "لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي".واندلع نزاع عشائري كبير، أمس الأحد، بين عشيرتي آل عمر والرميض، استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وقتل في النزاع مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العقيد عزيز فيصل.

https://sputnikarabic.ae/20240303/رئيس-وزراء-العراق-وجود-ممثلين-للتيار-الصدري-بالحكومة-والبرلمان-يدعم-العملية-السياسية--1086628312.html

https://sputnikarabic.ae/20240303/فصائل-عراقية-تتبنى-هجوما-على-محطة-مواد-كيميائية-في-ميناء-حيفا-الإسرائيلي-1086623244.html

ذي قار

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, ذي قار, العراق, أخبار العراق اليوم