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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240304/إعلام-قد-يكون-تسريب-تسجيلات-الضباط-الألمان-مجرد-قمة-جبل-الجليد-1086640697.html
إعلام: قد يكون تسريب تسجيلات الضباط الألمان مجرد "قمة جبل الجليد"
إعلام: قد يكون تسريب تسجيلات الضباط الألمان مجرد "قمة جبل الجليد"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه قد يكون لدى روسيا العديد من التسجيلات المشابهة للمحادثات التي تم اعتراضها للجنود الألمان. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T13:16+0000
2024-03-04T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الألمانية، أوغست هانينغ، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "قد يكون هذا التسريب مجرد قمة جبل الجليد".ونشرت الصحيفة أيضا نقلا عن هانينغ: "على برلين الاستعداد لحقيقة احتمال حدوث تسرب جديد في المستقبل القريب، كما يعتقد".ولم يستبعد نائب البوندستاغ، رودريش كيسفيتر، بدوره أن تستمع روسيا إلى كل من المستشار أولاف شولتس، ودائرته الداخلية، وفقا للصحيفة.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20240304/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-81-مسيرة-أوكرانية-على-محاور-عدة-1086639803.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا

إعلام: قد يكون تسريب تسجيلات الضباط الألمان مجرد "قمة جبل الجليد"

13:16 GMT 04.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDالدفاع الجوي الجيش الألماني
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه قد يكون لدى روسيا العديد من التسجيلات المشابهة للمحادثات التي تم اعتراضها للجنود الألمان.
وقال الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الألمانية، أوغست هانينغ، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "قد يكون هذا التسريب مجرد قمة جبل الجليد".
ونشرت الصحيفة أيضا نقلا عن هانينغ: "على برلين الاستعداد لحقيقة احتمال حدوث تسرب جديد في المستقبل القريب، كما يعتقد".
ولم يستبعد نائب البوندستاغ، رودريش كيسفيتر، بدوره أن تستمع روسيا إلى كل من المستشار أولاف شولتس، ودائرته الداخلية، وفقا للصحيفة.
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم الجمعة 1 مارس/ آذار الجاري، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
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وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
وحاول ضباط الجيش الألماني في المحادثة إيجاد طريقة لمهاجمة الجسر، بطريقة لا تجعل ألمانيا طرفا في الصراع، ومن بين أحد الخيارات هو تدريب الأوكرانيين، حيث قالوا: "نحتاج أولًا إلى معرفة ما إذا كان مثل هذا القرار السياسي لا يتعلق بشكل مباشر بتخطيط المهام، وفي هذه الحالة سيستغرق التدريب وقتًا أطول قليلًا، وسيكون المنفذون قادرين على أداء مهام أكثر تعقيدًا، وهو أمر محتمل جدًا أن يكون لديهم بالفعل بعض الخبرة واستخدام معدات عالية التقنية".
وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".
وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
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