https://sputnikarabic.ae/20240304/إعلام-قد-يكون-تسريب-تسجيلات-الضباط-الألمان-مجرد-قمة-جبل-الجليد-1086640697.html

إعلام: قد يكون تسريب تسجيلات الضباط الألمان مجرد "قمة جبل الجليد"

إعلام: قد يكون تسريب تسجيلات الضباط الألمان مجرد "قمة جبل الجليد"

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه قد يكون لدى روسيا العديد من التسجيلات المشابهة للمحادثات التي تم اعتراضها للجنود الألمان. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T13:16+0000

2024-03-04T13:16+0000

2024-03-04T13:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار ألمانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104568/49/1045684964_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b5e62123cc3086542f99f8759f0ca9de.jpg

وقال الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الألمانية، أوغست هانينغ، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "قد يكون هذا التسريب مجرد قمة جبل الجليد".ونشرت الصحيفة أيضا نقلا عن هانينغ: "على برلين الاستعداد لحقيقة احتمال حدوث تسرب جديد في المستقبل القريب، كما يعتقد".ولم يستبعد نائب البوندستاغ، رودريش كيسفيتر، بدوره أن تستمع روسيا إلى كل من المستشار أولاف شولتس، ودائرته الداخلية، وفقا للصحيفة.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".

https://sputnikarabic.ae/20240304/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-81-مسيرة-أوكرانية-على-محاور-عدة-1086639803.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار ألمانيا