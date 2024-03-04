https://sputnikarabic.ae/20240304/الأسد-ساخرا-من-عقوبات-الغرب-لقائي-المقبل-مع-بوتين-نناقش-فيه-ماذا-نفعل-بأرصدتنا-في-بنوك-أمريكا-1086636002.html

الأسد ساخرا من عقوبات الغرب: لقائي المقبل مع بوتين نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في بنوك أمريكا

الأسد ساخرا من عقوبات الغرب: لقائي المقبل مع بوتين نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في بنوك أمريكا

سبوتنيك عربي

سخر الرئيس السوري بشار الأسد، من العقوبات التي يعمل على اتخاذها الجانب الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T09:09+0000

2024-03-04T09:09+0000

2024-03-04T09:09+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

بشار الأسد

فلاديمير بوتين

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وجاءت تعليقات الأسد في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية، ردا على سؤال حول النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الروسي على خلفية عزم واشنطن توجيه عقوبات ضده.وتابع الأسد: "لكن لاحظ ما يحصل، بدأ الحصار على كوبا منذ ستين عاماً وبدأ الحصار على سوريا في عام 1979 وبالعام نفسه على إيران وبعدها على كوريا الشمالية واستمر يتوسع ويتوسع والآن الحصار على روسيا والحصار على الصين ويستمر الحصار، ما هي النتيجة بعد فترة سيكتشف الغرب بأنه هو المحاصر".وأضاف الأسد: "هكذا يتخيل ويتوهم الغرب، لا يعرف أن العالم تغير، فهم عندما يصدرون مثل هذه القرارات قد يكون هدفها بالدرجة الأولى المواطن الغربي المسكين الذي لا يعرف ما الذي يحصل في العالم، فهو يعتقد أن الرئيس بوتين اليوم يتعذب ولا ينام الليل بعد هذا القرار، هذه هي الحقيقة، هم ساذجون إلى درجة كبيرة، أنا أتحدث عن مسؤولين طبعاً لا أتحدث عن الشعوب".

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, فلاديمير بوتين