https://sputnikarabic.ae/20240304/الأسد-ساخرا-من-عقوبات-الغرب-لقائي-المقبل-مع-بوتين-نناقش-فيه-ماذا-نفعل-بأرصدتنا-في-بنوك-أمريكا-1086636002.html
الأسد ساخرا من عقوبات الغرب: لقائي المقبل مع بوتين نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في بنوك أمريكا
الأسد ساخرا من عقوبات الغرب: لقائي المقبل مع بوتين نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في بنوك أمريكا
سبوتنيك عربي
سخر الرئيس السوري بشار الأسد، من العقوبات التي يعمل على اتخاذها الجانب الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T09:09+0000
2024-03-04T09:09+0000
2024-03-04T09:09+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
فلاديمير بوتين
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وجاءت تعليقات الأسد في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية، ردا على سؤال حول النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الروسي على خلفية عزم واشنطن توجيه عقوبات ضده.وتابع الأسد: "لكن لاحظ ما يحصل، بدأ الحصار على كوبا منذ ستين عاماً وبدأ الحصار على سوريا في عام 1979 وبالعام نفسه على إيران وبعدها على كوريا الشمالية واستمر يتوسع ويتوسع والآن الحصار على روسيا والحصار على الصين ويستمر الحصار، ما هي النتيجة بعد فترة سيكتشف الغرب بأنه هو المحاصر".وأضاف الأسد: "هكذا يتخيل ويتوهم الغرب، لا يعرف أن العالم تغير، فهم عندما يصدرون مثل هذه القرارات قد يكون هدفها بالدرجة الأولى المواطن الغربي المسكين الذي لا يعرف ما الذي يحصل في العالم، فهو يعتقد أن الرئيس بوتين اليوم يتعذب ولا ينام الليل بعد هذا القرار، هذه هي الحقيقة، هم ساذجون إلى درجة كبيرة، أنا أتحدث عن مسؤولين طبعاً لا أتحدث عن الشعوب".
https://sputnikarabic.ae/20240304/الأسد-يعلق-على-حرب-غزة-1086635472.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, فلاديمير بوتين
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, فلاديمير بوتين
الأسد ساخرا من عقوبات الغرب: لقائي المقبل مع بوتين نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في بنوك أمريكا
سخر الرئيس السوري بشار الأسد، من العقوبات التي يعمل على اتخاذها الجانب الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاءت تعليقات الأسد في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف"
الروسية، ردا على سؤال حول النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الروسي على خلفية عزم واشنطن توجيه عقوبات ضده.
وقال الأسد ساخرا من العقوبات الغربية: "ربما يكون لقائي المقبل مع الرئيس بوتين لكي نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في المصارف الأمريكية، هي مشكلة كبيرة، الغرب مضحك وغبي أحياناً".
وتابع الأسد
: "لكن لاحظ ما يحصل، بدأ الحصار على كوبا منذ ستين عاماً وبدأ الحصار على سوريا في عام 1979 وبالعام نفسه على إيران وبعدها على كوريا الشمالية واستمر يتوسع ويتوسع والآن الحصار على روسيا والحصار على الصين ويستمر الحصار، ما هي النتيجة بعد فترة سيكتشف الغرب بأنه هو المحاصر".
وأضاف الأسد: "لأن الدول تتعامل مع بعضها، النتيجة أن الدولار يفقد قيمته ويفقد وزنه وهذا شيء جيد لذلك أنا أعتقد أن الحصار الغربي على الدول الأخرى يقوض ويضعِّف الدولار ويحقق مصالحنا على المدى البعيد، فأنا لا أراه سيئاً، أراه أحمق من وجهة نظرنا، ولكن من الأفضل أن يستمروا به لأنه يخدم مصالحنا العالمية، ولا أقصد سوريا وروسيا بل يخدم مصالح معظم العالم على المدى المتوسط، ليس بالضرورة البعيد، المتوسط والبعيد".
وفي إجابته عن سؤال حول معنى توجيه العقوبات الشخصية ضد رئيس دولة، قال الرئيس السوري: "هذه أمور رمزية قد تعني الكثير بالنسبة للمواطنين في الغرب لأنهم هم صوّروا على مدى عقود بأن الحياة بالنسبة لأي واحد في العالم يجب أن تنطلق من الغرب، الأكسجين من الغرب، فإذا قرر الغرب أن يحرمك من شيء فلا بد أنك ستموت وتصبح معزولاً إلخ".
وأضاف الأسد: "هكذا يتخيل ويتوهم الغرب، لا يعرف أن العالم تغير، فهم عندما يصدرون مثل هذه القرارات قد يكون هدفها بالدرجة الأولى المواطن الغربي المسكين الذي لا يعرف ما الذي يحصل في العالم، فهو يعتقد أن الرئيس بوتين اليوم يتعذب ولا ينام الليل بعد هذا القرار، هذه هي الحقيقة، هم ساذجون إلى درجة كبيرة، أنا أتحدث عن مسؤولين طبعاً لا أتحدث عن الشعوب".