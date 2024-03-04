https://sputnikarabic.ae/20240304/الممثل-الأمريكي-ليام-نيسون-حصيلة-ضحايا-حرب-غزة-من-الأطفال-لا-يمكن-تحملها-1086655423.html

الممثل الأمريكي ليام نيسون: حصيلة ضحايا حرب غزة من الأطفال لا يمكن تحملها

الممثل الأمريكي ليام نيسون: حصيلة ضحايا حرب غزة من الأطفال لا يمكن تحملها

سبوتنيك عربي

دعا الممثل الأمريكي ليام نيسون لإنهاء القتال في قطاع غزة فورا، مشيرا إلى أن أطفال غزة لم يعد لديهم مكان آمن يمكنهم اللجوء إليه. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T17:15+0000

2024-03-04T17:15+0000

2024-03-04T17:15+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/01/1086565504_0:213:3171:1997_1920x0_80_0_0_b57d1a65188451f07a49fe32f3644bf3.jpg

وقال نيسون، الذي يشغل منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، إن التكلفة التي لحقت بحياة أطفال غزة نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في القطاع أصبحت لا تحتمل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 30 ألف قتيلا ونحو 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-على-العالم-الإسلامي-أن-يقف-صفا-واحدا-لمنع-هذه-الهمجية-الإسرائيلية-في-غزة-1086653898.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة