https://sputnikarabic.ae/20240304/الممثل-الأمريكي-ليام-نيسون-حصيلة-ضحايا-حرب-غزة-من-الأطفال-لا-يمكن-تحملها-1086655423.html
الممثل الأمريكي ليام نيسون: حصيلة ضحايا حرب غزة من الأطفال لا يمكن تحملها
الممثل الأمريكي ليام نيسون: حصيلة ضحايا حرب غزة من الأطفال لا يمكن تحملها
سبوتنيك عربي
دعا الممثل الأمريكي ليام نيسون لإنهاء القتال في قطاع غزة فورا، مشيرا إلى أن أطفال غزة لم يعد لديهم مكان آمن يمكنهم اللجوء إليه. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T17:15+0000
2024-03-04T17:15+0000
2024-03-04T17:15+0000
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وقال نيسون، الذي يشغل منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، إن التكلفة التي لحقت بحياة أطفال غزة نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في القطاع أصبحت لا تحتمل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 30 ألف قتيلا ونحو 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-على-العالم-الإسلامي-أن-يقف-صفا-واحدا-لمنع-هذه-الهمجية-الإسرائيلية-في-غزة-1086653898.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
الممثل الأمريكي ليام نيسون: حصيلة ضحايا حرب غزة من الأطفال لا يمكن تحملها
دعا الممثل الأمريكي ليام نيسون لإنهاء القتال في قطاع غزة فورا، مشيرا إلى أن أطفال غزة لم يعد لديهم مكان آمن يمكنهم اللجوء إليه.
وقال نيسون، الذي يشغل منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، إن التكلفة التي لحقت بحياة أطفال غزة نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في القطاع أصبحت لا تحتمل، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي
والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 30 ألف قتيلا ونحو 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.