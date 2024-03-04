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https://sputnikarabic.ae/20240304/بيتكوفيتش-يبرم-عقدا-مع-الفاف-الجزائري-صور-وفيديو-1086654043.html
بيتكوفيتش يبرم عقدا مع "الفاف" الجزائري... صور وفيديو
بيتكوفيتش يبرم عقدا مع "الفاف" الجزائري... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" عن التعاقد مع الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، ليشغل منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T16:06+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاتحاد الجزائري "فاف" أعلنت ذلك عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).ولفت البيان إلى أن بيتكوفيتش سيتولى تدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم حتى عام 2026، وفقا للعقد الذي أبرمه مع "فاف".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، إنهاء مسيرته مع منتخب "الخضر"، في أعقاب خروج الفريق من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.وعقب الخروج من البطولة، وصف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، إن كرة القدم بـ"القاسية".يذكر أن تصفيات أمم أفريقيا شهدت مفاجأت، كان أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، بينما تألقت منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.
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رياضة, الجزائر, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار العالم الآن
رياضة, الجزائر, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار العالم الآن

بيتكوفيتش يبرم عقدا مع "الفاف" الجزائري... صور وفيديو

16:06 GMT 04.03.2024
© AFP 2023المدرب الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش
المدرب الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" عن التعاقد مع الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، ليشغل منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الجزائري.
ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاتحاد الجزائري "فاف" أعلنت ذلك عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
ولفت البيان إلى أن بيتكوفيتش سيتولى تدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم حتى عام 2026، وفقا للعقد الذي أبرمه مع "فاف".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، إنهاء مسيرته مع منتخب "الخضر"، في أعقاب خروج الفريق من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.
وعقب الخروج من البطولة، وصف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، إن كرة القدم بـ"القاسية".
يذكر أن تصفيات أمم أفريقيا شهدت مفاجأت، كان أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، بينما تألقت منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.
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