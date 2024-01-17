https://sputnikarabic.ae/20240117/رئيس-الاتحاد-الجزائري-كرة-القدم-قاسية--1085086762.html
رئيس الاتحاد الجزائري: كرة القدم قاسية
رئيس الاتحاد الجزائري: كرة القدم قاسية
وصف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، كرة القدم بـ"القاسية"، وذلك على خلفية التعثر الذي سجله المنتخب الوطني الجزائري، في بداية مباراياته ضمن نهائيات... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:57+0000
2024-01-17T09:57+0000
2024-01-17T09:57+0000
مجتمع
الجزائر
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وقال صادي، تعليقًا على نتائج المباراة التي خاضها المنتخب: "كنا نود أن نبدأ المنافسة الأفريقية بفوز يسمح لنا بالبدء بشكل مثالي".وتابع رئيس الاتحاد الجزائري: "لسوء الحظ لم يكن الأمر كذلك، كرة القدم قاسية في بعض الأحيان".وأشار صادي إلى أنه "في الشوط الثاني كان تراجع في نمط اللعب، ما سمح للمنافس باستعادة الثقة، وجميع المنافسين يجندون أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فهو المنتخب الذي يجب التغلب عليه"، بحسب "النهار" الجزائرية.وبعد تقدم المنتخب الجزائري بنتيجة 1- صفر، على منتخب أنغولا، عادل الأخير النتيجة خلال الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.
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الجزائر
رئيس الاتحاد الجزائري: كرة القدم قاسية
وصف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، كرة القدم بـ"القاسية"، وذلك على خلفية التعثر الذي سجله المنتخب الوطني الجزائري، في بداية مباراياته ضمن نهائيات أمم أفريقيا، بتعادله أمام أنغولا.
وقال صادي، تعليقًا على نتائج المباراة التي خاضها المنتخب: "كنا نود أن نبدأ المنافسة الأفريقية بفوز يسمح لنا بالبدء بشكل مثالي".
وتابع رئيس الاتحاد الجزائري: "لسوء الحظ لم يكن الأمر كذلك، كرة القدم قاسية في بعض الأحيان".
وتابع صادري: "كنا قادرين على إنهاء الشوط الأول بنتيجة أفضل".
وأشار صادي إلى أنه "في الشوط الثاني كان تراجع في نمط اللعب، ما سمح للمنافس باستعادة الثقة، وجميع المنافسين يجندون أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فهو المنتخب الذي يجب التغلب عليه"، بحسب "النهار" الجزائرية
.
وسقطت بطلة 2019، الجزائر، في "فخ التعادل" أمام أنغولا بنتيجة 1-1، لتنتهي آمال "ثعالب الصحراء" الذين حلموا باستعادة الانتصارات التي غابت عنهم منذ الفوز على السنغال بهدف نظيف في نهائي البطولة عام 2019 في القاهرة.
وبعد تقدم المنتخب الجزائري بنتيجة 1- صفر، على منتخب أنغولا، عادل الأخير النتيجة خلال الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.